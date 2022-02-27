Леонид Пасечник заявил, что обстановка в ЛНР - стабильная

Леонид Пасечник. Фото: Администрация Главы ДНР

В Луганской Народной Республике сохраняется стабильная обстановка. Об этом «Первому каналу» рассказал Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Ситуация ровная в Республике, есть бензин, все службы – МЧС, МВД, прокуратура, медицина – работают в штатном режиме. На сегодняшний день в Республике есть электричество, есть газ, есть тепло, есть вода, продукты питания, аптеки (работают). Ситуация на сегодняшний день в Республике стабильная, - сказал руководитель государства.

Леонид Иванович также отметил, что не обходится без попыток украинских диверсантов дестабилизировать обстановку в Республике.

Контролируемая ситуация сохраняется и в Донецкой народной Республике. В магазинах есть все необходимые товары, продукты. В аптеках можно купить необходимые лекарственные препараты. Службы работают в штатном режиме.

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