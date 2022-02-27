В ЛНР открыли пункты сбора помощи для защитников Республики, находящихся на передовой

Жители собирают и передают солдатам на фронт все самое необходимое. Фото: ЛИЦ

Администрации регионов и общественники ЛНР открыли пункты сбора гуманитарной помощи для защитников Республики, которые находятся сейчас на передовой. В рамках акции «Поддержим своих солдат» жители собирают и передают на фронт все самое необходимое - теплые вещи, лекарства, продукты питания, предметы первой необходимости.

Так, в администрации города Первомайск рассказали, что в сборе помощи участвуют все неравнодушные люди, предприниматели.

- С самого утра очень большое количество людей откликнулось, звонят на телефон, пишут в социальных сетях, некоторые приходят, спрашивают и узнают, что необходимо. Позже принося вещи, продукты, хозтовары и прочее. Приходят люди семьями, пожилые… Только за неполный день уже удалось собрать более 30 коробок с гуманитарной помощью для военнослужащих, - отметил руководитель пункта сбора помощи Виктор Гарбар.

В Первомайске только за один неполный день удалось собрать более 30 коробок с гуманитарной помощью для военнослужащих. Фото: ЛИЦ

А в Кировске частные предприниматели и жители прифронтовых населенных пунктов в один голос завили, что данная акция не разовая и они будут помогать своим защитникам и дальше.

- Передав помощь защитникам Республики, каждый житель прифронтового Кировска и прилегающих населенных пунктов Донецкий, Голубовское, Червоногвардейское, Березовское еще раз доказал, что душой и сердцем переживает за наших ребят и ждет скорейшей победы, - подчеркнули в мэрии.

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