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Политика27 февраля 2022 14:32

«Ощадбанк» заблокировал снятие наличных денег с банкоматов в Станице Луганской, которую освободила армия ЛНР

Пока остается возможным безналичный расчет через онлайн-банкинг
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Проблемы с «Ощадбанком» начнут возникать в освобожденных городах и селах Донбасса. Фото: «Ощадбанк»

Проблемы с «Ощадбанком» начнут возникать в освобожденных городах и селах Донбасса. Фото: «Ощадбанк»

Украинский «Ощадбанк» заблокировал снятие наличных средств с банкоматов в освобожденном от ВСУ поселке Станица Луганская. Об этом из населенного пункта сообщил главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой.

- Снятие наличных средств с карт в банкоматах поселка стало недоступно, - констатировал он.

При этом остается возможным безналичный расчет через онлайн-банкинг.

Напомним, подразделения Народной милиции ЛНР зашли в Станицу Луганскую утром 26 февраля, когда ВСУ оставили ее без боя.

Ожидается, что аналогичные проблемы с «Ощадбанком» начнут возникать и в других освобожденных городах и селах Донбасса. Будут сложности и с онлайн-банкингом. Уже сегодня жители ДНР и ЛНР жалуются на отсутствие связи украинского оператора «Водафон», без которого невозможен перевод денег.

Также неясно, что будет с депозитными вкладами в украинских банках на территории Донбасса.

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