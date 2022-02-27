«Ощадбанк» заблокировал снятие наличных денег с банкоматов в Станице Луганской, которую освободила армия ЛНР

Проблемы с «Ощадбанком» начнут возникать в освобожденных городах и селах Донбасса. Фото: «Ощадбанк»
Украинский «Ощадбанк» заблокировал снятие наличных средств с банкоматов в освобожденном от ВСУ поселке Станица Луганская. Об этом из населенного пункта сообщил главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой.
- Снятие наличных средств с карт в банкоматах поселка стало недоступно, - констатировал он.
При этом остается возможным безналичный расчет через онлайн-банкинг.
Напомним, подразделения Народной милиции ЛНР зашли в Станицу Луганскую утром 26 февраля, когда ВСУ оставили ее без боя.
Ожидается, что аналогичные проблемы с «Ощадбанком» начнут возникать и в других освобожденных городах и селах Донбасса. Будут сложности и с онлайн-банкингом. Уже сегодня жители ДНР и ЛНР жалуются на отсутствие связи украинского оператора «Водафон», без которого невозможен перевод денег.
Также неясно, что будет с депозитными вкладами в украинских банках на территории Донбасса.
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