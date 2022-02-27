Леонид Пасечник заявил, что пока не имеет претензий к администрациям освобожденных территорий Луганщины

Власти ЛНР планируют как можно скорее восстановить экономику освобожденных территорий. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Власти Луганской Народной Республики планируют как можно быстрее восстановить экономику освобожденных от ВСУ территорий. Об этом журналистам «Первого канала» заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Наша задача - как можно быстрее восстановить экономику освобожденных нами территорий, как можно быстрее запустить тот механизм, чтобы люди не чувствовали, что была какая-то война на их территории, чтобы они абсолютно спокойно жили и чувствовали нашу помощь, - отметил он.

По словам Пасечника, он пока не имеет претензий к представителям руководства освобожденных населенных пунктов Луганщины. Расправляться с ними никто не будет.

- У нас нет пока что претензий к тем людям, которые обеспечивали жизнедеятельность в своих населенных пунктах. Конечно же, они в свое время будут проходить проверку, но это все будет потом. Задач осуществлять в отношении них какие-то расправы и так далее у нас абсолютно не стоит, - подчеркнул он.

Леонид Пасечник отметил, что понимает - эти люди просто выполняли свою работу на местах.

- Люди выполняли свои задачи, мы не собираемся сейчас ломать этот механизм, - заявил он.

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