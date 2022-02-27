Еще двое солдат 57-й бригады ВСУ сложили оружие и перешли на сторону ЛНР

Военнослужащий 57-й бригады ВСУ Сергей Данилин рассказал, как с ним обращаются в плену. Фото: УНМ ЛНР

Еще двое солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления Народной милиции (УНМ) Республики.

- С успехами Народной милиции в освобождении территории Луганщины все больше военнослужащих украинской армии бросают бессмысленное сопротивление и переходят на сторону Республики. Теперь их жизни ничего не угрожает, - говорится в сообщении.

После подписания декларации о неучастии в боевых действиях против сил Народной милиции и Российской Федерации военнослужащие ВСУ рассказали о том, как с ними обращались, а также призвали своих бывших сослуживцев последовать их примеру.

- По приезду в Луганск дали покушать, водички. Никто не бил, не трогал. Обращались мирно сложить оружие, чтобы сохранить себе жизнь, - рассказал военнослужащий 57-й бригады ВСУ Сергей Данилин.

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