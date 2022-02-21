Ранены три мирных жителя, повреждены дома: В ЛНР рассказали о последствиях ночного обстрела Республики

В НМ ЛНР заявили, что артиллерия ВСУ работает вдоль всей линии соприкосновения, предположительно, готовятся наступать Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате ночного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в ЛНР ранения получили три мирных жителя, повреждены дома. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- По состоянию на 00:00 зафиксировано уже 60 нарушений режима прекращения огня. Украинские боевики осуществили обстрел 24 населенных пунктов Республики. Активно применяется запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В результате преступных действий ВСУ, пострадали три мирных жителя.

Отмечается, что на Славяносербском направлении боевики 57 омпбр из 120 миллиметровых минометов обстреляли Пришиб, в результате преступных действий разрушен один дом и один мирный житель получил травматическую ампутацию нижней конечности.

В Знаменке двое мирных жителей получили осколочные ранения, также зафиксировано повреждение крыш двух жилых домов и повреждено остекление.

На Дебальцевском направлении, по данным представительства Республики в СЦКК, боевики 30 омбр с применением СПГ и крупнокалиберных пулеметов обстреляли район Лозовое, в результате преступных действий украинских боевиков сгорело домостроение.

- Преступные действия украинских вооруженных формирований, санкционированные киевским военно-политическим руководством, имеют целью возобновить геноцид населения Донбасса, - заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что артиллерия ВСУ работает вдоль всей линии соприкосновения, предположительно, готовятся наступать. Обстановка на линии боевого соприкосновения за прошедшие часы значительно обострилась.

- Как мы и предполагали, после подготовительных мероприятий противник предпринял ряд агрессивных действий в отношении Луганской Народной Республики, - По всем направлениям линии боевого соприкосновения противником предпринята подготовка к предполагаемым наступательным действиям, сопровождаемые активными артиллерийскими обстрелами позиций Народной милиции и населенных пунктов ЛНР как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине.

Напомним, что утром 20 февраля, в результате попытки прорыва вооруженных формирований Украины в селе Пионерское погибли двое мирных жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«ВСУ цинично обстреляли жилые дома в ЛНР – погибли два мирных жителя»: фото последствий

Утром 20 февраля украинская армия совершила попытку атаки у села Пионерское (подробнее)