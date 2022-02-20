НМ ЛНР: Артиллерия ВСУ работает вдоль всей линии соприкосновения, предположительно, готовятся наступать

Предположительно, ВСУ готовятся наступать. Фото: Фейсбук

В Народной милиции Луганской Народной Республике заявили, что в последние часы ситуация на линии соприкосновения значительно обострилась.

- Как мы и предполагали, после подготовительных мероприятий противник предпринял ряд агрессивных действий в отношении Луганской Народной Республики, - По всем направлениям линии боевого соприкосновения противником предпринята подготовка к предполагаемым наступательным действиям, сопровождаемые активными артиллерийскими обстрелами позиций Народной милиции и населенных пунктов ЛНР как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине.

Жители Луганской Народной Республики публикуют в социальных сетях звуки и вспышки разрывающихся снарядов.

Напомним, что в районе пяти часов утра 20 февраля военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское с форсированием реки Северский Донец при поддержке артиллерии.

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