Вторая рота призывников ДНР дала клятву на верность Родине. Фото: t.me/pushilindenis

Сегодня, 29 мая, вторая рота военнослужащих Донецкой Народной Республики, поступивших на службу по призыву, дала клятву на верность Родине. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- С гордостью могу сказать, что Донецкая земля воспитывает настоящих мужчин, которые готовы взять на себя ответственность за безопасность мирных жителей, - написал руководитель государства.

Вторая рота призывников ДНР дала клятву на верность Родине. Фото: t.me/pushilindenis

По словам Пушилина, что условия прохождения военной службы созданы самые благоприятные – эти вопросы находятся на постоянном контроле.

- Новобранцы приступили к службе после вакцинации. Прививку смогли получить и родственники первых призывников, - говорит Денис Владимирович. - Поддержка членов семей военнослужащих всегда будет важной частью социальной политики нашего государства, поэтому они наряду с защитниками Республики были определены как первоочередная категория для получения вакцины.

Глава ДНР отметил, что призывники приняли на себя почетный долг и пройдут дорогами мужества.

- Уверен, вы c честью справитесь со всеми обязанностями военной службы! Поздравляю вас со знаменательным событием, - сказал Денис Пушилин.

В истории Донецкой Народной Республики – это первый армейский призыв. О нем было объявлено 1 апреля 2021 года Указом Главы ДНР. Согласно документу, на прохождение службы в ряды Народной милиции на срок шесть месяцев направили 200 человек из числа призывников.

Вторая рота призывников ДНР дала клятву на верность Родине. Фото: t.me/pushilindenis

Заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин тогда рассказал, что основной вид деятельности призывников - получение военно-учетной специальности, необходимых умений и навыков, которые позволят в дальнейшем поступить на службу в ряды силовых ведомств и других государственных органов Республики.

- По итогам шести месяцев призывникам будет выдан военный билет с отметкой о прохождении военной службы в рядах Народной милиции Донецкой Народной Республики, который будет свидетельствовать о выполнении воинской обязанности гражданина в соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики, - добавил заместитель начальника УНМ ДНР.

Напомним, что первая рота призывников приняла присягу 1 мая 2021 года.

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