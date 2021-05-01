Первые призывники ДНР дали присягу на верность Отечеству

Новобранцы Народной милиции ДНР дали присягу на верность Родине. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Военнослужащие первого призыва Донецкой Народной Республики сегодня, 1 мая, торжественно приняли присягу на верность Отечеству. Это событие прошло в торжественной обстановке в Донецком общевойсковом командном училище.

— Я помню тот день, когда принял военную присягу, и чувство гордости, которое испытал. Уверен, вы навсегда сохраните в своей памяти это важное событие. Перед вами открываются горизонты возможностей, чтобы проявить себя и продолжить дело защитников Донбасса. Пусть ориентирами в вашей жизни станут доблесть, дух товарищества и любовь к Родине! — дал напутствие Верховный главнокомандующий, Глава ДНР Денис Пушилин.

Лидер государства подчеркнул, что первый армейский призыв даст военнослужащим все необходимые умения и навыки для дальнейшего продвижения в военной карьере, для службы в рядах силовых структур и других государственных органах Республики.

В завершение своего выступления Денис Пушилин призвал новобранцев равняться на героев, которыми славится Донбасс.

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