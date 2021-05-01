Внимание, поиск! В Смоленске поисковики обнаружили останки дончанина. Ищутся его родственники

Поисковики ищут родственников найденного ими воина. Фото: А. Мальцев

Отряд республиканского поискового объединения «Донбасс» и его командир Александр Мальцев, находясь на поиске останков бойцов с российскими коллегами-поисковиками в «Вахте памяти», среди прочих погибших военных найден боец из Сталино (в настоящее время – Донецк). Погибший житель нашего Рутченково - Чарун Николай Маркович, найден в Ярцевском районе Смоленской области. Поиски по базам данных результата не дали.

Поисковики надеются, что родственников удастся найти до Дня Победы, до девятого мая.

- Внимание, поиск по Донецку. Ищем родственников Чарун Николай Маркович, уроженец Рутченково, города Сталино. По базам данных такого бойца нет, ищем родственников. До девятого мая можем успеть, - обратился к дончанам командир РПО «Донбасс» Александр Мальцев.

Данные о дончанине сохранились на смертном медальоне. Всего найдены останки семи человек. Именно в этом месте шли ожесточенные бои.

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