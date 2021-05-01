Фотограф Победы: В Донецке установили бронзовый памятник советскому фотокорреспонденту Евгению Халдею

В Донецке установили бронзовый памятник советскому фотокорреспонденту Евгению Халдею Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В центре Донецка установили памятник советскому военному фотокорреспонденту Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС) Евгению Халдею. Бронзовая скульптура украсила сквер «Студгородка» на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Артема.

В Донецке установили бронзовый памятник советскому фотокорреспонденту Евгению Халдею Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Создавали скульптуру три месяца

Высота фигуры составляет 195 сантиметров, а вес – больше трехсот килограмм. Она была выплавлена мастерами кузнечного цеха Донецкого металлургического завода.

В Донецке установили бронзовый памятник советскому фотокорреспонденту Евгению Халдею Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Автором памятника стал донецкий художник и скульптор Равиль Акмаев. Он рассказал, что на создание работы ушло три месяца. И даже накануне установки пришлось отдохнуть не удалось - вечером доваривали конструкцию.

Автором памятника стал донецкий художник и скульптор Равиль Акмаев Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Идея создания памятника Халдею возникла у художника после беседы с директором Музея фотожурналистики и фототехники Александром Витковым. В фондовых коллекциях музея Александр Борисович хранит снимки знаменитого земляка.

В Донецке установили бронзовый памятник советскому фотокорреспонденту Евгению Халдею Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Он давно говорил, что мечтает, чтобы в Донецке появился памятник Евгению Халдею. При создании скульптуры я отталкивался от фотографии «Знамя Победы над Рейхстагом». У него много хороших снимков, но именно этот принес ему славу. Потом читал документальную литературу о нем, пересматривал много портретов. Изобразил Халдея в 28-летнем возрасте, столько лет ему было в 1945 году.

В Донецке установили бронзовый памятник советскому фотокорреспонденту Евгению Халдею Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Работе посвятил всего себя»

На установку памятника пришли дончане. Некоторые прохожие подходили из любопытства, мол «кому это памятник ставят?»

- Халдею? Это дело хорошее. Наш земляк. Прославленный на весь мир. Фотограф Победы! - сказала жительница Ворошиловского района. – Приятно, что память о героях живет. Это легендарный человек, о котором должен знать каждый.

В Донецке установили бронзовый памятник советскому фотокорреспонденту Евгению Халдею Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке установили бронзовый памятник советскому фотокорреспонденту Евгению Халдею Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Донецкий журналист с шестидесятилетним стажем, старший преподаватель кафедры журналистики Донецкого национального университета Виктор Вовенко рассказал «Комсомолке» - каким он запомнил Халдея.

- Я знал его лично. Это - человек с большой буквы. Впервые мы встретились с ним в Москве. Мы с коллегой приехали в Союз журналистов. Привезли подшивки газет. Халдей нас встречал. Он сразу же расположил к себе – открытый, коммуникабельный, человечный – очень приятный по общению, - вспоминает Виктор Федорович. - Спустя некоторое время мы организовывали выставку Халдея в Донецке, он приезжал на открытие, провел здесь время, мы с ним снова общались. Хочу сказать, что он заслуживает уважения не только потому, что сделал тот знаменитый снимок... Он заслужил уважение своей работой, которой посвятил всего себя. Публиковать снимки он стал еще до войны - в местных газетах. Во время войны он сделал колоссальное количество снимков. А после Победы Халдей находил своих героев и писал о них. Я рад, что в нашем городе увековечили память о нем.

Автором памятника стал донецкий художник и скульптор Равиль Акмаев Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Снимки представили на Нюрнбергском процессе

Евгений Халдей появился на свет 10 марта 1917 года в Юзовке - ныне Донецк. Он стал увлекаться фотографией еще в детстве. 13-летний Женя смастерил из линзы бабушкиных очков и коробки свою первую камеру. Через некоторое время паренька приметили и пригласили в местную заводскую газету.

В 1936 году Евгений приехал покорять Москву. И небезуспешно. Его приняли на работу в фотохронику Телеграфного агентства Советского Союза. Начались постоянные командировки – Украина, Белоруссия, Якутия, Карелия... Халдей фотографировал передовиков – новатора угольной промышленности, основоположника Стахановского движения Алексея Стаханова, самую известную советскую трактористку, Пашу Ангелину, возглавившую первую женскую тракторную бригаду. Делал снимки во время строительства Днепровско-Бугского канала, был на Дальнем Востоке. С его снимков на нас смотрят передовики производства, шахтеры, дети, солдаты, чиновники, руководители мировых держав.

"От благодарных дончан" Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

22 июня 1941 года Евгений Халдей вернулся с очередной командировки - из Тархан, где отмечали 100-летие со дня смерти Лермонтова, в Москву, где и услышал о начале войны. В этот день он сделал знаменитый снимок, как москвичи на Никольской улице слушают сообщение о начале Великой Отечественной войны и отправился на фронт.

«22 июня я вернулся из Тархан, где отмечали 100-летие со дня смерти Лермонтова. Я снимал там ребят из сельского литературного кружка. Один мальчик читал стихи: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром...», а я просил его повторять эти строчки снова и снова, чтобы сделать хорошие дубли. Если бы знать!

И вот приехал утром в Москву, подхожу к дому - а жил я неподалеку от германского посольства, смотрю - немцы из машин выгружают узлы с вещами и заносят в посольство. Я не мог понять, что происходит. А в 10 утра позвонили из фотохроники и приказали срочно явиться на работу. В 11 Левитан начал говорить по радио «Внимание, говорит Москва, работают все радиостанции... В 12 часов будет передано важное правительственное сообщение». Он твердил это в течение целого часа - нервы у всех были на пределе. В 12 раздался голос Молотова. Он слегка заикался.

И тут мы услышали страшное: «...бомбили наши города Киев, Минск, Белосток...», - вспоминал Евгений Халдей в своих записках.

Сначала Халдей попал на Северный флот. Снимал на фотоаппарат «Лейка». В его объектив попали освобождение Севастополя, штурм Новороссийска, Керчи, освобождение Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии... Фотокорреспондент запечатлел Парижское совещание министров иностранных дел, поражение японцев на Дальнем Востоке, конференцию глав союзных держав в Потсдаме, подписание акта капитуляции Германии.

На Нюрнбергском процессе снимки Халдея были представлены в числе вещественных доказательств преступлений нацистов.

При создании скульптуры автор отталкивался от фотографии «Знамя Победы над Рейхстагом» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Рыцарь ордена искусств и литературы

Прославила Халдея на весь мир фотография «Знамя Победы над Рейхстагом» была сделана, когда основные бои за Берлин уже закончились. Редакции был необходим снимок, символизирующий Победу.

Знаменитое фото Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом». Фото Евгений Халдей

После войны Евгений Халдей испытывал трудные времена. Из ТАСС 7 октября 1948 года его увольняют из-за сокращения штатов.

Только через 11 лет автор знаменитого на весь мир снимка возвращается в большую печать – устраивается в «Правду». В 1973 году Халдей был зачислен фотокорреспондентом в редакцию газеты «Советская культура».

Евгений Халдей награжден двумя орденами Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной звезды, медалями.

В 1995 году во французском Перпиньяне на Международном фестивале фотожурналистики Евгению Халдею была присуждена самая почетная награда в мире искусства — титул «Рыцарь ордена искусств и литературы».

Умер Евгений Ананьевич 6 октября 1997 года в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище.

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