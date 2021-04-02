Призыв на военную службу в ДНР: Что будет основным видом деятельности призывников

По итогам шести месяцев призывникам будет выдан военный билет с отметкой о прохождении военной службы в рядах Народной милиции Донецкой Народной Республики (архивное фото) Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Глава Республики объявил о призыве на военную службу в ДНР с 1 апреля по 15 июля нынешнего года. На прохождение службы в ряды Народной милиции на срок шесть месяцев направят 200 человек из числа призывников.

Заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин заявил, что за время несения службы призывники получат военно-учетную специальность и навыки для дальнейшей службы в силовых структурах.

- Отметим, что призывники будут проходить службу в подразделениях Народной милиции ДНР, где основным видом их деятельности будет получение военно-учетной специальности, необходимых умений и навыков, которые позволят в дальнейшем поступить на службу в ряды силовых ведомств и других государственных органов Республики, - заявил Басурин.

Также Эдуард Александрович отметил, что на службу будут призваны граждане с высокими показателями профессионального психологического отбора и годные по состоянию здоровья. Они будут обеспечены всеми видами довольствия.

- По итогам шести месяцев призывникам будет выдан военный билет с отметкой о прохождении военной службы в рядах Народной милиции Донецкой Народной Республики, который будет свидетельствовать о выполнении воинской обязанности гражданина в соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики, - добавил заместитель начальника УНМ ДНР.

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