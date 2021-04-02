Объявлен первый призыв на военную службу в ДНР

По итогам шести месяцев призывникам будет выдан военный билет с отметкой о прохождении военной службы в рядах Народной милиции Донецкой Народной Республики (архивное фото) Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Официально объявлен первый в истории Республики призыв на военную службу в ДНР. Соответствующий Указ подписал Глава Республики Денис Пушилин. Документ опубликован на официальном сайте руководителя государства. В тексте Указа говорится, что на прохождение службы в ряды Народной милиции на срок шесть месяцев направят 200 человек из числа призывников.

- Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан 1994-2003 годов рождения, не прибывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики от 13 февраля 2015 года №08-IHC «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу», - сказано в указе, опубликованном на сайте Главы ДНР Дениса Пушилина.

Контроль исполнения указа руководитель государства возложил на военного комиссара Республики Александра Мальковского. Документ подписан и вступил в силу 25 марта.

Заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин сделал заявление в связи с объявлением призыва на военную службу в ДНР.

- Призывники будут проходить службу в подразделениях Народной милиции ДНР, где основным видом их деятельности будет получение военно-учетной специальности, необходимых умений и навыков, которые позволят в дальнейшем поступить на службу в ряды силовых ведомств и других государственных органов Республики, — заявил Басурин.

Также Эдуард Александрович отметил, что на службу будут призваны граждане с высокими показателями профессионального психологического отбора и годные по состоянию здоровья. Они будут обеспечены всеми видами довольствия. За время несения службы призывники получат военно-учетную специальность и навыки для дальнейшей службы в силовых структурах.

- По итогам шести месяцев призывникам будет выдан военный билет с отметкой о прохождении военной службы в рядах Народной милиции Донецкой Народной Республики, который будет свидетельствовать о выполнении воинской обязанности гражданина в соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики, - добавил заместитель начальника УНМ ДНР.

Тем временем, ситуация на линии фронта остается напряженной. Украинские военные продолжают обстреливать республики Донбасса, стягивать военную технику и предпринимать различные провокации. Вечером, 1 апреля, украинские вооруженные формирования открыли огонь по поселку Жабуньки, расположенный вблизи Донецкого аэропорта.

- Огонь был открыт в 16.36 со стороны подконтрольного украинским властям поселка Пески, - говорится в сообщении представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. - Выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров.

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