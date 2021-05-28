На «Саур-Могиле» во время расчистки ее территории от обломков стелы найдено укрытие ополченцев

Спасатели обследуют каждый квадратный метр на наличие неразорвавшихся боеприпасов. Фото: МЧС ДНР

Во время расчистки территории мемориального комплекса «Саур-Могила» от обломков рухнувшей в результате артударов ВСУ в 2014 году 36-метровой стелы спасатели увидели зияющий проем. После уборки экскаватором остальных конструкций было обнаружено подвальное помещение, которое в 2014-м служило местом укрытия для ополченцев.

Весь Донбасс с Саур-Могилы как на ладони. Ополченцы удерживали ее ценой собственных жизней. Фото: МЧС ДНР

- В обнаруженном укрытии была найдена георгиевская лента, пробывшая там 7 лет. Для наших солдат она служила знаком памяти о Великой Отечественной войне и благодарности людям, отдавшим все для фронта и победы в годы войны, - рассказали «КП» в спасательном ведомстве.

Найденная георгиевская ленточка. Фото: МЧС ДНР

«Саур-Могила» - святое место для жителей Донецкой Народной Республики. 78 лет назад со взятия этой высоты - важнейшего рубежа немецкой обороны - и началось освобождение Донбасса. Легендарной эта высота стала и в июле 2014 года, когда защитники Республики ценой собственных жизней отвоевали ее у Вооруженных сил Украины.

Обе эти даты - 1945-й и 2014-й - для Донбасса святы вдвойне. В 2014 году люди боролись не только за свой день сегодняшний, но и за свое право чтить «героев былых времен», о которых столь упорно хочет забыть Украина.

Легендарную высоту приводят в порядок на тяжелой спецтехнике, которая не боится взрывов.

Ожидается, что работы по разминированию и расчистке легендарной высоты завершатся 17 июня. Как сообщала «КП», ко Дню освобождения Донбасса легендарный курган предстанет обновленным. В ближайшем будущем на нижней площадке мемориала, где похоронены погибшие ополченцы и бойца Красной Армии, высадят аллеи из хвойных деревьев и обновят ступеньки, ведущие к Вечному огню. Рядом с Поклонным крестом со временем планируется установить новый блок памяти. К списку погибших при штурме Саур-Могилы в 1941-1943 годах красноармейцев добавят имена ребят, сложивших свои жизни в 2014 году.

Весь Донбасс с Саур-Могилы как на ладони. Ополченцы удерживали ее ценой собственных жизней. Фото: МЧС ДНР

СПРАВКА «КП»

Мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане высотой 277,9 метров над уровнем моря был открыт в 1967 году. Летом 2014-го во время боев ополчения с украинскими силовиками скульптурная группа мемориала получила сильные разрушения, а главный его элемент - чугунный солдат - был обрушен. На сегодня в память об ополченцах, погибших в боях за стратегически важную высоту Саур-Могила, построен храм-часовня благоверного князя Александра Невского. На нижней площадке мемориального комплекса находится стоянка боевой техники, где посетители могут потрогать танк Т-10, гаубицу, пушку и миномет.

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