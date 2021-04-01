Исторические здания Донецка - 4: Какие строения сохранились со времен Юзовки

«Комсомолка» продолжает серию материалов об архитектурных достопримечательностях нашего края
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Продолжение...
[часть 1],[часть 2],[часть 3],[часть 4]
История Донецка начинается полтора века назад. Многие исторические памятники находятся в районе Донецкого металлургического завода. Эту местность именуют Старой Юзовкой. Мы расскажем о сохранившихся в той или иной мере зданиях, с которых начиналась история края.
Женская гимназия Левицкой и городское училище
Адрес: улица Горького, 7,9
Женская гимназия Левицкой и городское училище
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Женская гимназия, на Горького, 7, открылась в 1906 году. Ей управляла Марфа Левицкая. В первый год существования здесь обучались 311 девочек, а в штат входили 14 преподавателей. Здесь изучали Закон Божий, естественную историю, русский, французский, немецкий языки, чистописание, географию, точные науки…
Женская гимназия Левицкой и городское училище. Фото: Архив
1 июля 1917 года гимназия перешла под городское управление и стала называться Городской женской гимназией.
В советское время в здании располагались различным учреждением. Большая часть фасада было повреждено.
А в девятом доме улицы Горького располагалось Высшее начальное городское училище. Оно было построено в 1908 году, об этом свидетельствуют выложенная камнем дата на фасаде постройки. Есть версия, что в 30-х годах прошлого столетия, до переезда в Луганск, в этом здании находился областной театр юного зрителя. Позже здесь расположился Донецкий филиал Украинского государственного университета финансов и международной торговли. Сегодня у главного входа – табличка:
Дом Свинцова
Адрес – улица Горького, 16
Дом Свинцова
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Это здание типичный образец Юзовской городской застройки. Дом выполнен из красного кирпича, что обусловило его высокую стоимость. Его владелец – Лука Свинцов, разбогатевший на заводских заказах подрядчик.
В 1909 году Лука Иванович сдал в аренду здание Юзовскому общественному собранию. Клуб по интересам, где проводили совместные посиделки, обсуждали последние новости, играли в карты, шахматы, просуществовал здесь до 1916 года, а после переехал в здание побольше.
Сам же дом пустовать не остался. Он был разделен на квартиры, в одной из которых проживала вдова Луки Свинцова.
Сегодня в этом историческом здании находится отделение предприятия «Гортеплосеть».
Театр братьев Тудоровских
Адрес – улица Кобозева, 62
Театр братьев Тудоровских
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Сюда приезжали многие гастролеры, местные театральные труппы ставили спектакли. В холе устраивались балы и другие музыкальные и веселые мероприятия для жителей и чинов Юзовки.
После революции здание стали называть «Клубом Тудоровских». Три комнаты занял Сталинский исторический музей, однако экспозиция пробыла здесь недолго, года три. В 20-х годах объект был преобразован в Дом культуры Энгельса, библиотека которого стала ключевой для организации библиотеки имени Крупской.
Театр братьев Тудоровских. Фото: Архив
Во время оккупации солдаты вермахта создали «театр Варьете» - первая премьера прошла в январе 1942 года. Фашисты называли это место - «Пестрая сцена». На представления ходили офицеры, которые были ниже рангом. Высокие чины посещали оперный театр.
В 70-х годах сюда заселился экономико-технологический техникум, затем - промышленно-экономический колледж.
Сегодня в этом здании располагается «Сцена на Садовом» Донецкого драмтеатра.
Пивная
Адрес – улица Артема, 13
«Комсомолка» продолжает серию материалов об архитектурных достопримечательностях нашего края
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
На месте нынешнего кафе, в Юзовке располагалась пивная. Ее содержал главный бухгалтер Юзовского завода англичанин Черч. Оборот заведения составлял шесть тысяч рублей.
Само «пенное» выпускалось на запущенном в апреле 1879 года сыном Джона Юза Айвором «Южнороссийском пивоваренном заводе», который в наши дни был известен, как «Рутченковский». Производством хмельного занимались пять человек. Воду брали из реки Черепашинка, пиво варили на открытом огне. Ежесуточно производилось 23 ведра готовой продукции.
Пивная
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Пивная. Фото: Архив
В 1903 году Айвор Юз уступил завод Артуру Бальфуру. А в 1921 году его арендовали немцы. Пришедший к управлению Эрнст Шерцер сделал продукцию качественней и расширил ассортимент.
В 2001 году Рутченковский пивзавод обанкротился.
Дом Рохлина
Адрес – улица Горького, 54
Дом Рохлина. Фото: Архив
Изначально этот дом принадлежал Мовше Рохлину. В 1918 году он был продан Елизавете Налбандовой. Здание оценивалось в 3 250 рублей и считалось дорогим жильем.
Комнаты в этом дома сдавались в аренду Д.М. Лифшицу, который занимал комнат на 216 рублей и А.А. Турасову – на 1 800 рублей.
Здание было построено типично для городской постройки того времени. Над парадным крыльцом был балкон. Фасад дома во многом повторяет элементы дома Свинцова.
Сегодня здание обветшало. Кровля вовсе пришла в негодность, а на стенах образуются трещины.
[часть 1],[часть 2],[часть 3],[часть 4]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Что осталось в Донецке после Джона Юза
Следов пребывания британского промышленника в Донецке практически ничего не сохранилось (подробности)