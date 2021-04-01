Исторические здания Донецка - 4: Какие строения сохранились со времен Юзовки

«Комсомолка» продолжает серию материалов об архитектурных достопримечательностях нашего края Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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История Донецка начинается полтора века назад. Многие исторические памятники находятся в районе Донецкого металлургического завода. Эту местность именуют Старой Юзовкой. Мы расскажем о сохранившихся в той или иной мере зданиях, с которых начиналась история края.

Женская гимназия Левицкой и городское училище

Адрес: улица Горького, 7,9

Женская гимназия Левицкой и городское училище Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Женская гимназия, на Горького, 7, открылась в 1906 году. Ей управляла Марфа Левицкая. В первый год существования здесь обучались 311 девочек, а в штат входили 14 преподавателей. Здесь изучали Закон Божий, естественную историю, русский, французский, немецкий языки, чистописание, географию, точные науки…

Женская гимназия Левицкой и городское училище. Фото: Архив

1 июля 1917 года гимназия перешла под городское управление и стала называться Городской женской гимназией.

В советское время в здании располагались различным учреждением. Большая часть фасада было повреждено.

А в девятом доме улицы Горького располагалось Высшее начальное городское училище. Оно было построено в 1908 году, об этом свидетельствуют выложенная камнем дата на фасаде постройки. Есть версия, что в 30-х годах прошлого столетия, до переезда в Луганск, в этом здании находился областной театр юного зрителя. Позже здесь расположился Донецкий филиал Украинского государственного университета финансов и международной торговли. Сегодня у главного входа – табличка:

Дом Свинцова

Адрес – улица Горького, 16

Дом Свинцова Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Это здание типичный образец Юзовской городской застройки. Дом выполнен из красного кирпича, что обусловило его высокую стоимость. Его владелец – Лука Свинцов, разбогатевший на заводских заказах подрядчик.

В 1909 году Лука Иванович сдал в аренду здание Юзовскому общественному собранию. Клуб по интересам, где проводили совместные посиделки, обсуждали последние новости, играли в карты, шахматы, просуществовал здесь до 1916 года, а после переехал в здание побольше.

Сам же дом пустовать не остался. Он был разделен на квартиры, в одной из которых проживала вдова Луки Свинцова.

Сегодня в этом историческом здании находится отделение предприятия «Гортеплосеть».

Театр братьев Тудоровских

Адрес – улица Кобозева, 62

Театр братьев Тудоровских Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сюда приезжали многие гастролеры, местные театральные труппы ставили спектакли. В холе устраивались балы и другие музыкальные и веселые мероприятия для жителей и чинов Юзовки.

После революции здание стали называть «Клубом Тудоровских». Три комнаты занял Сталинский исторический музей, однако экспозиция пробыла здесь недолго, года три. В 20-х годах объект был преобразован в Дом культуры Энгельса, библиотека которого стала ключевой для организации библиотеки имени Крупской.

Театр братьев Тудоровских. Фото: Архив

Во время оккупации солдаты вермахта создали «театр Варьете» - первая премьера прошла в январе 1942 года. Фашисты называли это место - «Пестрая сцена». На представления ходили офицеры, которые были ниже рангом. Высокие чины посещали оперный театр.

В 70-х годах сюда заселился экономико-технологический техникум, затем - промышленно-экономический колледж.

Сегодня в этом здании располагается «Сцена на Садовом» Донецкого драмтеатра.

Пивная

Адрес – улица Артема, 13

«Комсомолка» продолжает серию материалов об архитектурных достопримечательностях нашего края Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На месте нынешнего кафе, в Юзовке располагалась пивная. Ее содержал главный бухгалтер Юзовского завода англичанин Черч. Оборот заведения составлял шесть тысяч рублей.

Само «пенное» выпускалось на запущенном в апреле 1879 года сыном Джона Юза Айвором «Южнороссийском пивоваренном заводе», который в наши дни был известен, как «Рутченковский». Производством хмельного занимались пять человек. Воду брали из реки Черепашинка, пиво варили на открытом огне. Ежесуточно производилось 23 ведра готовой продукции.

Пивная Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Пивная. Фото: Архив

В 1903 году Айвор Юз уступил завод Артуру Бальфуру. А в 1921 году его арендовали немцы. Пришедший к управлению Эрнст Шерцер сделал продукцию качественней и расширил ассортимент.

В 2001 году Рутченковский пивзавод обанкротился.

Дом Рохлина

Адрес – улица Горького, 54

Дом Рохлина. Фото: Архив

Изначально этот дом принадлежал Мовше Рохлину. В 1918 году он был продан Елизавете Налбандовой. Здание оценивалось в 3 250 рублей и считалось дорогим жильем.

Комнаты в этом дома сдавались в аренду Д.М. Лифшицу, который занимал комнат на 216 рублей и А.А. Турасову – на 1 800 рублей.

Здание было построено типично для городской постройки того времени. Над парадным крыльцом был балкон. Фасад дома во многом повторяет элементы дома Свинцова.

Сегодня здание обветшало. Кровля вовсе пришла в негодность, а на стенах образуются трещины.

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