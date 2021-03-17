Исторические здания Донецка-3: Какие строения сохранились со времен Юзовки

Эту местность именуют «Старой Юзовкой» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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История Донецка начинается полтора века назад. Многие исторические памятники находятся в районе Донецкого металлургического завода. Эту местность именуют «Старой Юзовкой». Мы расскажем о сохранившихся в той или иной мере зданиях, с которых началась история нашего края.

Дом в три с половиной этажа

Дом в три с половиной этажа Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В этом здании, построенном в 1913 году, располагался Магазин Гольдберга, в котором шили платья и продавали ткани. По легенде, при создании фундамента Майер Гольдберг «на счастье» заложил в каждый угол по золотому червонцу.

По проекту на втором этаже располагалась портняжная мастерская, где работали сидя. Было решено сэкономить на высоте этажа: от пола до потолка получилось расстояние - 1 метр 80 сантиметров.

Дом в три с половиной этажа (крайний справа). Фото: Архив

Летом 1917 года здесь расположился горкомитет большевиков. В 20-е годы образовалась партшкола, открылась кафе-кондитерская и пивбар. Позже здесь открывались только торговые точки - продавали химические и бытовые товары.

Это здание - единственное сохранившее свой первозданный вид.

Адрес – Улица Артема, 13

Братская школа

Братская школа Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Идея создания церковной школы появилась в 1896 году у священника Матвеевского. Тогда, на собранные прихожанами 900 рублей, было воз-ведено одноэтажное строение, в ко-тором располагались два класса. В 1903 году было пристроено здание в три этажа.

После революции в здании размещались разные объекты, среди которых школа №6 - в ней работал легендарный педагог Виктор Шаталов.

Братская школа. Фото: Архив

В одной из своих книг Шаталов написал: «Хмурое, казарменного типа здание, сооруженное на пожертвования горожан еще до революции и известное как Братская школа, возвышалось своими тремя этажами над окружающими халупами, из которых в основном и состояла бывшая Юзовка... Под аккомпанемент громыхающих телег, ревущего автотранспорта, звонящих трамваев и похоронной музыки и работала средняя школа №6, которая только-только была реорганизована из мужской, наводившей страх на весь микрорайон, в смешанную».

Адрес - Улица Челюскинцев, 49

Дом Бельской

Дом Бельской Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

У многих дончан возникает вопрос: что за фасад вмонтирован сбоку торгового центра «Грин Плаза». На самом деле - это реконструированный фрагмент дома «Старой Юзовки».

Изначально этим двухэтажным особняком владел член правления Юзовского общества взаимного кредита Евтропий Коптелов.

В 1918 году дом был продан Н.А. Бельской. Кем была эта женщина в Юзовке - неизвестно. Однако был ювелирный магазин, которым владел М. А. Бельский - возможно родственник.

Дом Бельской. Фото: Архив

В этом доме Бельская жила не одна. Она сдавала комнаты. Одним из жильцов был некий Ткаченко, оплачивающий 420 рублей в год и Мужеппо - 1200 рублей в год. Последний, видимо, арендовал не одну комнатушку, а сразу три или вовсе весь этаж.

В 2007 году началось строительство «Грин Плазы». Несмотря на то, что дом был зарегистрирован в государственном реестре памятников - он был разрушен (на фото справа - незадолго до демонтажа). Затем фасад здания восстановили.

Адрес - Улица Постышева, 44

Купеческий дом с маскаронами

Дом с маскаронами Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Утвержденной даты постройки этого здания нет. По некоторой информации это 1908 год.

Здесь располагалось несколько квартир. Само здание было очень красивым. На углу дома, над округлой частью, виднелась башенка. Парадная дверь была из тяжелого дерева с накладными деталями и круглыми выпуклостями по углам, которые были соединены изогнутыми линиями.

Дом с маскаронами Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Над дверью - массивный балкон, окно над маскаронами (вид скульптурного украшения здания в форме головы. - Ред.) - это бывшая балконная дверь. Вдоль карниза были маленькие окошки, в которых были цветные стеклышки.

Дом перестал быть жилым в 90-е годы. За долгое время все обветшало и продолжает разрушаться.

Адрес - Улица Красноармейская, 76

Продолжение следует...

[часть 1],[часть 2], [часть 3]

Если в вашем семейном архиве сохранились старые фотографии этих и других исторических зданий времен Юзовки - присылайте на почту kpdonetsk@yandex.ru

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