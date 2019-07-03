Что осталось в Донецке после Джона Юза

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Достоверно известно лишь о запущенном Джоном Юзом металлургическом заводе и месте расположения одного из его особняков, который находится на улице Клинической в Донецке. С заводом все в порядке – он по-прежнему работает, а вот все, что связано с домом британца, его бытом и семейной жизни, покрыто тайнами и загадками.

Дом Юза спроектировал английский архитектор

Джон Юз построил одноэтажный дом с восемью комнатами на территории своего завода. Фасад здания был выполнен из красного кирпича. Крыша покрыта железом. За домом находились хозяйственные постройки – кухня, флигель для прислуги, погреб, сарай для угля и дров, конюшня и псарня. Здесь же был заложен большой сад. Усадьбу Юзов ограждал забор из дикого песчаника, а ворота обрамляла прямоугольная кирпичная арка. Перед фасадом были разбиты клумбы с цветами и проложены дорожки из камня. От металлургического завода в дом были проведены водопровод и электричество.

Сначала британец перевез на российскую землю старших сыновей. Позже забрал жену с дочерью. По одной из версий супруге Джона Элизабет Левич не понравилось жилище. Оно показался ей тесным – на родине она привыкла жить в двухэтажном доме. Поэтому Юз решил начать строительство двухэтажного особняка.

Но эти планы нарушили трагические события - смерть жены и младшего сына в 1880 году. Возведение особняка стартовало только спустя семь лет. Однако через два года строительство было прервано в связи со смертью теперь уже самого Джона Джеймса Юза.

Судьба дома оказалась печальной

Особняк продолжили строить старшие сыновья британского предпринимателя. Все работы были окончены в 1891 году. Дом был возведен в эклектическом стиле из красного кирпича местного производства. «Кирпичный» стиль был популярен в России в конце XIX века. Есть предположение, что этот особняк расположен на том месте, где Джон Юз выкупил у помещицы Смоляниновой домик, в котором и жил в первое время по приезде в донецкие степи.

Особняк Юзов в начале 20 века. Фото: республиканский архив

В начале ХХ века наследники Юза навсегда покинули город, основанный их отцом. В их особняке поселился управляющий заводом Андерсон. Но и он прожил здесь недолго, из-за полученной травмы он был вынужден уехать из города. Дом перешел к новому управляющему – Адаму Свицыну. В 1918 году он покинул это имение в связи с национализацией предприятия большевиками.

Во время Великой Отечественной войны рядом с особняком упала авиабомба – крыша и часть строения были разрушены.

Так особняк Юзов выглядит сейчас. Фото: Наталья ЛЕХАН

В послевоенный период особняк отремонтировали и открыли в нем больницу, спустя время здание переоборудовали под производство безалкогольных напитков, затем здесь располагалась артель общества глухонемых. В открытых источниках сообщается, что в конце 90-х годов здание было арендовано предприятием закрытого типа. Новые владельцы обнесли территорию высоким забором и никого туда не пускали. В 2000-х годах планировалась полная реставрация дома, однако планам так и не было суждено сбыться.

Так особняк Юзов выглядит сейчас. Фото: Наталья ЛЕХАН

В краеведческом музее хранятся ротонда и Библия из особняка Юзов

В республиканском краеведческом музее Джону Юзу посвящена целая экспозиция. В основном здесь находятся архивные фотографии, но в одном из стендов хранится Библия на английском языке, которая попала сюда из дома Юзов. Точных доказательств этому нет. Сама книга была издана в Оксфорде в 1904 году. Соответственно, она могла находиться в библиотеке особняка и принадлежать семейству британского промышленника, но никак не самому Юзу.

Библия на английском языке хранится в республиканском краеведческом музееФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Сохранилась одна вещь, которая точно была в доме британского предпринимателя, – ротонда. Это женская верхняя одежда шотландского происхождения, которая была в те времена в моде, - рассказывает старший научный сотрудник отдела истории республиканского краеведческого музея Жанна Крыжная. – Ее нам принесла жительница Донецка еще в 90-х годах. Юз был демократичным человеком, с некоторыми квалифицированными рабочими он дружил и даже бывал с женой у них в гостях. Так вот во время одного из таких визитов жена Джона подарила эту ротонду супруге рабочего. Как эта вещь оказалась у жительницы Донецка – сейчас уже неизвестно.

Ротонду в музей принесла неизвестная дончанка в 90-х годах прошлого векаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По некоторым данным, младшая дочь Юза – Маргарет – умерла в России и была похоронена в Юзовке.

Споры вокруг личности Джона Юза продолжаются и сегодня. Виной этому отсутствие каких-либо упоминаний о нем. Не сохранилось практически никаких документов.

- В конце прошлого века наша сотрудница ездила в Англию и работала там в архиве. Абсолютно никаких документов, связанных с Юзом, она не нашла, - вспоминает Жанна Петровна. – В британском колледже она читала лекции о нем, а студенты с удовольствием и интересом слушали о своем земляке.

Установка памятника отменялась

Идея установки памятника Юзу вынашивалась еще с конца ХХ века. Горисполком запустил конкурс на лучший проект. Победил скульптор-монументалист Леонид Бринь – автор герба Донецка. Он предложил три проекта, один из них был утвержден. Установили закладной камень.

Проект Леонида Брыня. Фото: википедия

Однако после этого начались споры: действительно ли Юз основатель города? Тогда победили сторонники версии, что первыми были…казацкие зимовники. Установка памятника отменилась, тем временем скончался и автор проекта.

Память о британском промышленнике все-таки была увековечена. В начале сентября 2001 года памятник Джону Юзу был установлен напротив третьего учебного корпуса и библиотеки Донецкого национального технического университета по улице Артема. Но уже по проекту другого скульптора – Александра Скорых.

Фигура Юза выполнена в человеческий рост и стоит на низком постаменте. Автор словно хотел подчеркнуть демократичность этого незаурядного и очень талантливого предпринимателя.

Памятник Юзу в Донецке установили в 2001 году. Фото: донецкая горадминистрация

В 2009 году именем основателя Донецка (вопреки мнению многих историков и краеведов этот факт был утвержден на государственном уровне) был назван один из городских терриконов недалеко от Юзовского (а ныне Донецкого) металлургического завода.

Несмотря на все споры относительно года рождения британского промышленника, годом 200-летия Джона Юза был объявлен 2014 год. В честь этого события на бульваре Пушкина открылась фотовыставка. Экспозицию из 32 плакатов со снимками старой Юзовки и историческими справками можно увидеть и сегодня.

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