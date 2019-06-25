Как сейчас выглядит могила основателя Донецка Джона Юза в Лондоне

Продолжение.

Отправиться на могилу к Джону Юзу мы попросили наших друзей из Великобритании – журналиста Грэма Филлипса и фотографа Дина Брайена. Хоть Юз и похоронен в Лондоне на Западном Норвудском кладбище, добраться до него не так уж и легко, а отыскать могилу – в разы сложнее.

- Мы обязательно это сделаем, - говорит Дин и тут же принимается бронировать билеты на ближайший поезд.

Чтобы добраться до кладбища, на котором похоронен основатель Донецка, британцу приходится преодолеть сто пятьдесят километров в одну сторону и столько же обратно. Это расстояние нисколько не пугает Дина сделать доброе дело.

Британский фотограф по просьбе «Комсомолки» отыскал могилу основателя Донецка Джона Юза. Фото: Дин Брайен

Британский фотограф по просьбе «Комсомолки» отыскал могилу основателя Донецка Джона Юза. Фото: Дин Брайен

- Это был хороший день, но вместе с этим – он был очень тяжелым, – рассказывает фотограф. – На вокзале в Лондоне я встретился с Грэмом. Мы вместе отправились на могилу Юза. Я помню, как вы подарили мне металлическую розу из снаряда и осколков, которую сделал донецкий кузнец Виктор Михалев. Поэтому я купил две розы в качестве символа Донбасса и прикрепил к ним красно-сине-черную ленточку – цвет флага Донецкой Народной Республики. Взял с собой и иконку Николая Чудотворца.

Брайен говорит, что, несмотря на то, что он взял с собой карту кладбища и точно знал, где находится могила Юза – найти ее было очень сложно.

- Кладбище старое. Оно было основано в 1836 году. Нам пришлось попросить работника кладбища о помощи. Он искал могилу вместе с нами. Это заняло много времени, но мы не сдавались. Мы знали, как важно найти могилу и доставить туда цветы.

Британский фотограф по просьбе «Комсомолки» отыскал могилу основателя Донецка Джона Юза. Фото: Дин Брайен

Британский фотограф по просьбе «Комсомолки» отыскал могилу основателя Донецка Джона Юза. Фото: Дин Брайен

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/716652" frameborder="0"></iframe> Грэм Филлипс: Квест в Лондоне, чтобы найти основателя Донецка Джона Юза.

Брайен рассказывает, что на его родине мало кто знает, чем знаменит их соотечественник Юз. Не знал об этом и кладбищенский сотрудник.

- Он был очень удивлен этой информацией. Мы рассказали ему, кем был Джон. Он внимательно слушал. Рассказали ему и о конфликте в Донбассе. Откровенно говоря, до моего приезда в Донецк, я тоже не знал, что Юз – основал этот город. Никто в Великобритании не знает. Это позор, но, к сожалению, это правда.

Британский фотограф по просьбе «Комсомолки» отыскал могилу основателя Донецка Джона Юза. Фото: Дин Брайен

Британский фотограф по просьбе «Комсомолки» отыскал могилу основателя Донецка Джона Юза. Фото: Дин Брайен

Дин говорит, что могила Джона Юза по-прежнему в плохом состоянии – сама плита во мху, ограды давным-давно нет, а на земле толстый слой листвы и веток.

- Обидно, что могила просто забыта, никто больше не приходит туда. Она в ужасном состоянии, мы ничего не могли с этим поделать. Ее невозможно было очистить, но мы сделали все возможное, а затем оставили на могиле цветы. Я чувствовал, что должен сделать это от имени газеты и жителей Донбасса. Я рад, что мне дали такую возможность. Я надеюсь, что это покажет людям Великобритании, что жители Донецка заботятся о своем основателе.

Продолжение следует.

Часть первая.

Британский фотограф по просьбе «Комсомолки» отыскал могилу основателя Донецка Джона Юза. Фото: Дин Брайен

Британский фотограф по просьбе «Комсомолки» отыскал могилу основателя Донецка Джона Юза. Фото: Дин Брайен

Британский фотограф по просьбе «Комсомолки» отыскал могилу основателя Донецка Джона Юза. Фото: Дин Брайен