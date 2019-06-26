Как донецкий краевед нашел могилу основателя Донецка Джона Юза спустя 121 год после его смерти

Летом 1889 года Джон Юз отправился в столицу Российской Империи Санкт-Петербург для решения вопросов своего «Новороссийского общества». Кроме этого, он ждал встречи с царем Александром. Британец хотел обсудить с императором расширение производства и внедрение новых технологий и заручиться поддержкой правительства.

Юз поселился в гостинице «Шмидт-Англия» – это уже в 1911 году она была переименована в «Англетер». Джону там нравилось, он на несколько дней будто переносился на родину – такие условия создавала владелица Тереза Шмидт.

17 июня Джон Юз скончался от апоплексического удара – инсульта. Однако же окончательно утвержденной причины его ухода из жизни – нет.

Существует две версии о месте смерти 75-летнего британского предпринимателя. По одной – он умер в здании гостиницы, по другой – во время прогулки по набережной Невы.

Гостиница "Англетер". Фото: home-for-heroes.livejournal.com

Могилу Юза нашел донецкий краевед

Прошли десятилетия. После перестройки историки начали интересоваться судьбой британского предпринимателя. Начались поиски могилы Джона Юза. Предполагалось, что британец похоронен, где и скончался – в Санкт-Петербурге. Но все попытки поисков оказались тщетными. И только лишь в 2010 году краевед Анатолий Жаров сделал сенсационное открытие.

- Писал запросы в разные архивные фонды, получал малейшие зацепки и шел дальше, - рассказывает «Комсомолке» Анатолий. – Целый год ушел на собрание по крупицам данных о последних днях жизни Юза. Начал вбивать запросы в интернете на английских ресурсах. Случайно попал на исследование президента «Общества друзей кладбища Западный Норвуд» Боба Фланована – он выпускал сборники о захоронении знаменитых людей на этом кладбище. Там я и вышел на след Джона Юза – его могила была найдена.

Донецкий краевед связался с британцем. Тот подтвердил, что семейство Юзов, включая Джона, действительно захоронено там.

- Он прислал мне фото могилы, сделанное в 1917 году и запись о захоронении в кладбищенской книге, - делится Анатолий Жаров. – Там говорится, что Джон Юз был похоронен 29 июня, прошла короткая похоронная церемония, после которой тело британского промышленника нашло место последнего упокоения. Могильное захоронение номер 18 072 в квадрате 91 стало усыпальницей семейства Хьюзов – это настоящая фамилия Джона. Юзом его начали называть уже на нашей земле.

Сенсационное открытие сделал донецкий краевед Анатолий Жаров. Фото: mininfodnr.ru

Также удалось выяснить, как тело британского предпринимателя оказалось на его родине.

- Через три дня после смерти и отпевания британского промышленника в англиканской церкви в Санкт-Петербурге, сыновья перевезли тело в Британию и похоронили в семейном склепе на кладбище Западный Норвуд, - говорит Жаров.

После того, как Жаров получил подтверждение, что Юз захоронен именно на кладбище Западный Норвуд, фонд Рината Ахметова решил заняться восстановлением могилы.

- Через полтора года после моего открытия, туда отправилась делегация из Донецка. Они подняли плиту, которая была повалена надписями вниз и укрепили колышки, которые там были. И все. Видимо, это была разовая акция, - рассказывает краевед. - В 2013 году в Великобритании были Юзовские дни. В Лондон снова приезжала донецкая делегация во главе с мэром города и послом Украины. Они символически заказали уборку могилы и возложили цветы. Больше никто захоронением Юза не интересовался.

Так могила Джона Юза выглядела в 1917 году. Фото: архив Анатолия Жарова

Так могила Джона Юза выглядит сейчас. Фото: Дин Брайен

На кладбище Западный Норвуд захоронены знаменитые британцы

Считается, что кладбище Западный Норвуд – уникальный памятник викторианской ритуальной архитектуры. Его площадь – больше 16 гектаров, на которой захоронены тысячи людей, среди которых и знаменитые личности.

На этом кладбище нашли свой покой изобретатель пулемета Максима сэр Хайрем Максим, инженер Генри Бессемер, имевший свыше 100 патентованных изобретений в различных областях техники, архитектор Лондонской подземки Джеймс Грейтхэд. Также там покоятся сахарный магнат и основатель знаменитой галереи Генри Тейт, основатель новостного агентства барон Пол Джулиус Рейтер и миссис Изабелла Битон, известная каждому англичанину как автор «Книги о ведении домашнего хозяйства».

На кладбище Западный Норвуд даже водят экскурсии. Туры проходят каждое первое воскресенье весенних и летних месяцев.

Продолжение следует.

[часть 1] [часть 2]