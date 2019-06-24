Британцы по просьбе «Комсомолки» отыскали могилу основателя Донецка Джона Юза

Отправиться на могилу к Джону Юзу мы попросили наших друзей из Великобритании – журналиста Грэма Филлипса и блогера Дина Брайена. Хоть и Юз похоронен в Лондоне на Западном Норвудском кладбище, добраться до него не так уж и легко, а отыскать могилу – в разы сложнее.

- Мы обязательно это сделаем, - в пятницу ответил Дин и тут же принялся бронировать билеты на поезд.

Уже в понедельник наши британские друзья прибыли на место и стали блуждать среди могил старого кладбища.

- Это очень большое кладбище - даже с картой могилу было не так уж и легко найти, - говорит Грэм.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/716423" frameborder="0"></iframe> Британцы в поисках могилы основателя Донецка Джона Юза в Лондоне.

Однако сделать это все-таки удалось. Филлипс и Брайен возложили на могилу Джона Юза – розы красного цвета – главный символ города, который он основал.

Продолжение следует.