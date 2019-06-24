2019-06-24T21:57:17+03:00
Общество

Британцы по просьбе «Комсомолки» отыскали могилу основателя Донецка Джона Юза

В августе этого года Донецку исполняется 150 лет со дня его основания [видео] [часть 1]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Британцы отыскали могилу основателя Донецка Джона Юза. Фото: Дин БрайенБританцы отыскали могилу основателя Донецка Джона Юза. Фото: Дин Брайен
Изменить размер текста:

Отправиться на могилу к Джону Юзу мы попросили наших друзей из Великобритании – журналиста Грэма Филлипса и блогера Дина Брайена. Хоть и Юз похоронен в Лондоне на Западном Норвудском кладбище, добраться до него не так уж и легко, а отыскать могилу – в разы сложнее.

- Мы обязательно это сделаем, - в пятницу ответил Дин и тут же принялся бронировать билеты на поезд.

Уже в понедельник наши британские друзья прибыли на место и стали блуждать среди могил старого кладбища.

- Это очень большое кладбище - даже с картой могилу было не так уж и легко найти, - говорит Грэм.

Британцы в поисках могилы основателя Донецка Джона Юза в Лондоне.

Однако сделать это все-таки удалось. Филлипс и Брайен возложили на могилу Джона Юза – розы красного цвета – главный символ города, который он основал.

Продолжение следует.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Погибшего украинского дезертира журналисты незалежной превратили в героя-разведчика
День молодежи в Луганске 2019: какие артисты выступят на концерте
Командир бригады ВСУ отдал приказ затаиться и не стрелять по Горловке
Погода в Донецке: на этой неделе наконец-то дожди и понижение температуры
Украинские боевики разместили «Грады» в Счастье
В Станице Луганской сотрудники СБУ пытались завербовать пенсионерку
За неделю ВСУ израсходовали больше тысячи боеприпасов
В Старобешевском районе перевернулся Камаз
Глава ДНР распорядился разобраться с заброшенными сельхозугодиями
За один час ВСУ выпустили по Доломитному пятьдесят мин
ВСУ соревновались в умении обстреливать Донбасс
В Донецке стартует шестая летняя сессия для молодых журналистов
Жителя ЛНР приговорили к тринадцати годам за госизмену
Почта Донбасса выпустила марку, почтовый блок и конверт, посвященные пятидесятилетию Олеся Бузины
В исправительной колонии Донецка произошел пожар
В Луганском драмтеатре показали гоголевскую комедию «Игроки» в стиле 90-х
За выходные в водоемах ДНР утонули двое мужчин