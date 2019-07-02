Как британский предприниматель Джон Юз оказался в Донбассе

Продолжение. [часть 1], [часть 2], [часть 3]

Дата рождения Джона Юза – условная. В разных источниках разные данные – с 1814 по 1816 год. Родился будущий основатель промышленного города в британском Мертир-Тидвиле. Его отец был инженером. С малых лет усердно работал и сам Юз. Карьера британца пошла в гору, когда ему исполнилось 28 лет. Тогда Джон приобрел судостроительную верфь, а спустя восемь лет стал владельцем литейного завода в Ньюпорте. Юз был талантливым конструктором. Он изобрел лафет для тяжелых пушек и разработал и запатентовал технологию для производства брони для кораблей и фортов.

- Он изготавливал качественные бронированные плиты, которые с успехом прошли все тестирования. Во время испытаний далеко в море стояли корабли, бронированные разными плитами. В «юзовских» снаряды не застревали, – рассказывает «Комсомолке» старший научный сотрудник отдела истории республиканского краеведческого музея Жанна Крыжная. – Они оказались самыми прочными. Узнав об этом, русское правительство решило закупить эти плиты для укрепления форта Константин в Кронштадте. По этой причине Юз и приехал в Россию в возрасте 55 лет.

Джон Юз. Фото: history.vn.ua

Правительство поставило жесткие временные рамки

В 1869 году Юз покупает землю у русского князя Кочубея, не сумевшего найти деньги на освоение концессии по созданию сталеплавильного завода на юге России и постройки железной дороги. Так Джон оказывается в Екатеринославской губернии, на берегу реки Кальмиус.

В то время здесь уже были отдельные села. В некоторых даже работали угольные шахты. Но о градообразовании речь не шла. Именно Джон становится основателем мощного промышленного региона – начинает строительство металлургического завода с рабочим поселком в районе села Александровка и разработку угля.

Юз приобрел земли у князя Кочубея. Фото: elib.shpl.ru

Все эти масштабные проекты вряд ли осуществились бы, если бы Юз не был профессионалом своего дела. Джон заключил договор, согласно которому британец должен был основать акционерное общество с капиталом в три миллиона рублей.

Ежедневно на переданной британцу территории должно было добываться не меньше тонны угля и еженедельно - выплавляться не меньше ста тонн чугуна. Также он обязан был построить рельсовый завод. Взамен на это российское правительство гарантировало в течение десяти лет премию в 50 копеек сверх стоимости рельсов. Кроме того, Юз мог беспошлинно ввозить на территорию Империи материалы, необходимые для строительства завода и оснащения шахт.

Тем не менее российское правительство поставило британца в жесткие временные рамки, поэтому он на время вернулся в Лондон, чтобы привлечь к этому делу акционеров. Британец основал «Новороссийское общество каменноугольного, железного и рельсового производств». Капитал был поделен на шесть тысяч акций. Каждому акционеру гарантировался определенный процент от годового дохода.

Облигация "Новороссийского общества"

Грубую ошибку удалось исправить

Джон вернулся в Россию уже с ресурсами. Начал выполнять свои обязательства. Спустя время проекты предпринимателя становятся успешными. Первый чугун на донецкой земле начал выплавляться спустя два года с момента приезда британца – в 1871 году. Завод запускает восемь коксовых печей и осваивает горячее дутье – такого прорыва в Российской Империи еще не было.

"Новороссийское общество" основано в 1869 году. Фото: республиканский архив

Но на этом трудности не закончились. После запуска первой печи случилась неудача с плавкой.

- Поскольку на тот момент Юз не был первоклассным специалистом в доменном деле, он загрузил в первую доменную печь чистый антрацит, который развивает очень высокую температуру при горении – больше одной тысячи градусов. Обшивка доменной печи не выдержала. Вода потекла и попала внутрь. Находящийся там кусок металла просто застыл, – рассказывает сотрудница краеведческого музея. – По тем временам такая доменная печь не подлежала ремонту. Ее должны были бросить и рядом строить другую, но Юз приказал рабочим разобрать пол, вырыть яму и отбить молотками кусок застывшего металла. Рабочие так и сделали – все получилось. После этого Джон Юз загружал в доменную печь исключительно каменноугольный кокс.

Производство было полностью налажено. Спустя время у Юза уже было семь доменных печей, десять мартенов и пятнадцать пудлинговых печей. Дела пошли в гору. Промышленность развивалась.

Металлургический завод. Фото: республиканский архив

Сыновья продолжили дело отца

Джон Юз умер в 1889 году в Санкт-Петербурге. Некоторые историки говорят, сыновья британца не справились с делом отцом и развалили завод. Однако это не так.

- Версия о том, что сыновья Юза не смогли продолжить дело своего отца, - ошибочна. Как раз при них производство начало приносить прибыль акционерам «Новороссийского общества». Под их началом состоялось также переоборудование завода, - рассказывает «Комсомолке» донецкий краевед Анатолий Жаров, который спустя 121 год после смерти Юза сделал сенсационное открытие – нашел точное место захоронения Джона Юза.

Гостиница "Англетер" в Санкт-Петербурге. Фото: архив гостиницы

Самое тяжелое время вместе со всей Россией завод переживал в начале ХХ века. Период кризиса 1901-1903 годов ударил по производству. Завод потерял большинство заказов, и только в 1913-1914 году дела стали налаживаться. Но тут грянула Первая мировая война. Затем революция. По одним данным, сыновья Юза уехали из Донбасса в 1907 году. По другим – в 1911-м.

В 1916 году Главным артиллерийским управлением русской армии было принято решение о «постройке нового завода для дела государственной обороны» вблизи станции Юзово. В апреле того же года Русско-Азиатский банк выступил в качестве единственного покупателя акций «Новороссийского общества» в Юзовке. А летом 1916 года банк переуступил их «Русскому обществу» для изготовления снарядов и военных припасов. В 1918-м завод был национализирован и работал уже на Советскую Россию.

Сегодня предприятие называется Донецкий металлургический завод. Несколько раз в сутки жители столицы Республики слышат его знаменитый, известный многим поколениям дончан гудок, который сообщает работникам о пересменке. Звук разносится практически по всему городу.

Продолжение следует...

[часть 1], [часть 2], [часть 3]