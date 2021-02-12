Донецк – молодой город. Здесь нет средневековых замков и других древних строений. История градообразования начинается полтора века назад. Именно тогда здесь и начали появляться первые здания.Большая часть исторических памятников сохранилась в районе Донецкого металлургического завода. Эта местность негласно именуют «Старой Юзовкой».Дончане и гости города проходя или проезжая мимо старых домов – обращают внимание на архитектуру и задаются вопросом: что же здесь находилось в те времена? История большинства строений известна многим горожанам, но за некоторые строения информации практически нет.Мы расскажем о сохранившихся в той или иной мере зданиях, с которых началось градообразование нашего края.Дом ГореликаМногие обращали внимание на красивый дом с зеленной башенкой на крыше и балконом с завитушками в районе «Юзовского пассажа». Это здание - памятник архитектуры и градостроительства в Донецке. Его приблизительно в 1901-1905 годах построил коммерсант Горелик.Во время революции особняк был отобран. А позже в нем расположился Сталинский радиоцентр.По одной из версий, во время своего визита в Сталино именно с балкона особняка Горелика читал свои стихи Владимир Маяковский. Однако этому факту нет документальных подтверждений.С 1946 года в здании располагалось областное управление местной промышленности. А в 1977 году строение немного видоизменилось – к западному торцу была сделана пристройка, в которой разместилось проектно-шахтопроходческое объединение «Спецшахтобурение». В «девяностые» здание выкупил «Приват банк».Специалисты называют особняк Горелика – качественно сохранившимся образцом «юзовского модерна».Адрес - улица Октябрьская, 82Дом КроляБольше ни в одном здании «Старой Юзовки» не встретишь элементов плитки на фасаде, кроме как на доме Кроля. Это и не удивительно, ведь первый владелец строения - купец Давид Кроль - занимался именно продажей кафеля и облицовки. Кстати, такое оформление стен, стало первой наружной рекламой в городе.Это двухэтажное здание было построено в 1903 году в стиле модерн. Во дворе особняка располагалась печь, которая использовалась для обжигания кирпича. А подвал использовался для хранения на продажу бутылок с соляной и серной кислотой.Во советские времена этот особнячок стал жилым домом. В июне 1991 года произошел пожар. Здание полностью выгорело, погибли люди. После этого происшествия несколько лет дом стоял в развалинах. Однако в конце «девяностых» его за свой счет восстановила одна из частных предпринимателей.Исторический памятник мог быть снова разрушен, на этот раз полностью. В ходе планирования строительства метро было решено расположить на этом месте станцию «Политехнический институт».Сегодня в здании работает спортивный клуб.Адрес - улица Постышева, 55«Гранд-Отель»Известно, что отель принадлежал некому Дмитрию Иванову. В роскошном ресторане гостиницы играл венский оркестр. Кроме этого, в отеле было электричество, ванна и телефон.В 1917-1922 годах во время Гражданской войны, в этом строении располагался штаб командующего Добровольческой белой армией Май-Маевского. А в 1927 году перед юзовцами с балкона «Гранд-отеля» выступал американский писатель и общественный деятель Теодор Драйзер.В советское довоенное время на месте гостиницы образовался Дворец труда. Здесь находились все окружные-областные отделения отраслевых профсоюзов.Адрес - улица Артема, 27Гостиница «Великобритания»Это здание считается одним из самых старых в городе. Оно было построено 1883 году. Сначала отель был двухэтажным, но в 1891 году было решено добавить еще один этаж. Долгое время «Великобритания» была единственной гостиницей в городе. Номера тогда стоили от одного до шести рублей.«Великобританией» владел юзовский предприниматель Хаим Срулевич Соболев.В гостинице останавливались Владимир Маяковский, Александр Куприн, Константин Паустовский. Последний в «Повести о жизни» так описал гостиницу: «Стены ее были выкрашены в цвет грязного мяса. Но это владельцу гостиницы показалось скучным. Он приказал покрыть стены модной тогда декадентской росписью — белыми и лиловыми ирисами и кокетливыми головками женщин, выглядывавшими из водяных лилий».Когда фашисты оккупировали Сталино – в «Великобритании» был бордель для немецких офицеров.В послевоенные годы в этом здании вновь открылась гостиница, но уже под другим названием – «Октябрь». Первоначальное имя было возвращено в 1990 году.Адрес - улица Постышева, 20Дом НестероваДом построен в 1889 году на вырученные с добычи угля деньги. Предприятие помещиков Нестеровых поставляло сталеплавильному заводу Джона Юза ежедневно не менее 80 тонн угля, что приносило очень хороший доход.В отличие от предыдущих зданий – дом Нестерова превращается в руины. А первоначально он представлял собой двухэтажку с примыкающей к ней трехэтажной башней, в которую поднималась крутая закрытая деревянная лестница.Однако после революции подвальные помещения были засыпаны, а одна из башен, которая была похожа на церковь святого Георгия - разрушена.Во советские времена в доме Нестерова был вытрезвитель и спецприемник с оборудованными камерами с двойными решетками на втором этаже.Адрес - улица Потийская, 57Продолжение следует...Обращение к читателям!Если в вашем семейном архиве сохранились старые фотографии этих и других исторических зданий времен Юзовки – присылайте на почту kpdonetsk@yandex.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак британский предприниматель Джон Юз оказался в ДонбассеОснователь Донецка поселился на берегу Кальмиуса уже в достаточно зрелом возрасте (подробности)