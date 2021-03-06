Исторические здания Донецка - 2: Какие строения сохранились со времен Юзовки

Мы расскажем о сохранившихся в той или иной мере зданиях, с которых начиналась история края Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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История Донецка начинается полтора века назад. Многие исторические памятники находятся в районе Донецкого металлургического завода. Эту местность именуют Старой Юзовкой. Мы расскажем о сохранившихся в той или иной мере зданиях, с которых начиналась история края.

Рыковская больница

Рыковская больница Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Это одно из самых старых строений города. Его создание датируется 1892 годом. Строительство больницы связано с холерным бунтом в Юзовке.

Спустя шесть лет здание больницы было продано Бельгийскому анонимному обществу Рыковских копей. Дальше им стало владеть Екатериновское горнопромышленное общество. После революции больница досталась победившему пролетариату.

Рыковская больница Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Рыковская больница. Фото: Архив

В 1935 году лечебница стала психиатрической. Она была рассчитана на 100 пациентов. Главврачом был профессор Чалисов. В 1973 году новый главврач - легендарный Лазарь Вольтфогель - добился строительства новой областной психиатрической клиники. Медучреждение переехало. А в здании Рыковской больницы расположился наркодиспансер. Позже часть здания занял склад спецмедснабжения. Сейчас строение частично разрушено.

Адрес - улица Левобережная, 37

Юзовское отделение Петербургского международного коммерческого банка

Юзовское отделение Петербургского международного коммерческого банка Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В здании нынешнего Дворца детского и юношеского творчества изначально располагалось Юзовское отделение Петербургского международного коммерческого банка. Открыто оно было в 1910 году. Изначально здание имело два этажа. В начале 1930-х оно расширилось вдоль Садового проспекта и к нему достроили третий этаж.

По окончанию гражданской войны здесь расположился отдел Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Потом строение передали углехимическому факультету Донецкого индустриального института имени Хрущева.

Юзовское отделение Петербургского международного коммерческого банка. Фото: Архив

После Великой Отечественной войны по проекту Навроцкого здание было перестроено и здесь образовался Дворец пионеров и школьников.

Адрес - улица Артема, 46

Дом пристава Экка

Дом пристава Экка Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В построенном в начале прошлого столетия одноэтажном кирпичном доме проживал юзовский полицейский - пристав Аркадий Экк. Он следил за общественным порядком в городе, также ему подчинялась пожарная бригада.

В 1907 году Экк предотвратил разбойное нападение анархистов на банк, которое планировалось перед началом выдачи зарплаты рабочим Новороссийского общества. В 1912 году об этом упомянули в книге «Международное тайное правительство». Эти события повлияли на карьеру Аркадия Николаевича. Через год он уже занимал пост полицмейстера Мариуполя и был назначен исправником Славяно-Сербского уезда.

Сейчас в здании располагается медицинская лаборатория.

Адрес – улица Постышева, 50

Дом с балконом

Дом с балконом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Изначально дом с балконом напротив Братской школы принадлежал Киракозу Ситраку. В начале прошлого столетия владелец продал дом А.М. Лившицу.

Сначала здание использовалось под торговые нужды - в нем располагался магазин тканей. Потом дом служил общежитием. А с 1937 года по этому адресу находилась лаборатория треста «Хлебопечение» и булочная хлебозавода №2.

Это здание известно тем, что в его подвале 22 сентября 1921 года бандитами был застрелен выдающийся революционный деятель, председатель юзовского отделения сельской потребкооперации Иван Лагутенко.

Адрес - Челюскинцев, 54

Народное училище завода Новороссийского общества

Народное училище завода Новороссийского общества Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Здание было построено в 1891 году. Сначала здесь было 350 учеников. К 1917 году в училище обучалось уже больше 2 700 учеников.

Здание Народного училища было двухэтажным, с двумя пристройками. Стены выложены из песчаника. Оконные и дверные проемы - кирпичные. Декоративная отделка фасада была выполнена из фигурных кирпичей.

Народное училище завода Новороссийского общества. Фото: Архив Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Строение просуществовало в первозданном виде до сентября 1943 года. Во время освобождения города от фашистов было разрушено и сохранилось только частично. В 90-е годы горадминистрация передала эту территорию Донецкой трикотажной фабрике. Руководство предприятия достроило здание. В 2003 году строение было продано частной коммерческой фирме.

Адрес – Проспект Лагутенко, 13 - Ж

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Если в вашем семейном архиве сохранились старые фотографии этих и других исторических зданий времен Юзовки - присылайте на почту kpdonetsk@yandex.ru

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