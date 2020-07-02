2020-07-02T11:32:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 2 июля 2020 года: От COVID-19 выздоровели 507 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на утро 2 июня 2020 года
Роман ПОБЕРЕЖНЮКЕкатерина Сорока
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Ношение масок защищает от зараженияНошение масок защищает от зараженияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирусом в ДНР за все время заразились 1194 жителей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

— Все случаи новой коронавирусной инфекции выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее, среди них 4 медицинских работника и 2 ребенка, контактных с ранее заболевшими родителями. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, — рассказали в Минздраве.

Сейчас на лечении в инфекционных стационарах находятся 614 пациентов, у которых выявили коронавирус. Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на COVID-19 507 человек, летальных случаев - 73.

На сегодня на самоизоляции на дому находятся 11 002 человека.

Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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