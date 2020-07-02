2020-07-02T10:39:40+03:00
Общество

В ДНР на Азовском море начался курортный сезон

В пансионаты заезжают первые отдыхающие
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР на Азовском море начался курортный сезонВ ДНР на Азовском море начался курортный сезонФото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ
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В Донецкой Народной Республике на побережье Азовского моря начался курортный сезон. Такое решение было утверждено на заседании оперативного штаба Новоазовского района.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, летний отдых для восстановления сил и здоровья незаменим. Отдыхающие приезжают на побережье по спискам, утвержденным оперативным штабом Новоазовского района.

- Списки отдыхающих подают собственники пансионатов. Это сделано для того, чтобы санстанция могла посмотреть состояние и соответствие мест отдыха требованиям санитарно-эпидемиологического благополучия, - сообщил глава администрации Новоазовского района Олег Моргун.

Первые отдыхающие отмечают чистоту на территории пансионатов.

- Да и море хоть и мелкое, но достаточно чистое, - говорят они.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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