2 Июль 2020 2020-07-02T10:39:40+03:00

В ДНР на Азовском море начался курортный сезон Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

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В Донецкой Народной Республике на побережье Азовского моря начался курортный сезон. Такое решение было утверждено на заседании оперативного штаба Новоазовского района.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, летний отдых для восстановления сил и здоровья незаменим. Отдыхающие приезжают на побережье по спискам, утвержденным оперативным штабом Новоазовского района.

- Списки отдыхающих подают собственники пансионатов. Это сделано для того, чтобы санстанция могла посмотреть состояние и соответствие мест отдыха требованиям санитарно-эпидемиологического благополучия, - сообщил глава администрации Новоазовского района Олег Моргун.

Первые отдыхающие отмечают чистоту на территории пансионатов.

- Да и море хоть и мелкое, но достаточно чистое, - говорят они.

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ИСТОЧНИК KP.RU