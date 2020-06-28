Ловушка на границе в Донбассе: Почему люди оказались в ужасном положении между пунктами пропуска ДНР и Украины

Глава ДНР Денис Пушилин своим указом закрыл с 28 июня границу с Украиной - до нормализации ситуации с пандемией, из-за неконтролируемой ситуации с коронавирусом в незалежной. Такому решению «поспособствовали» и провокационные действия украинской стороны, которая выпускала людей в сторону ДНР, не включенных в списки. В результате десятки людей оказались в ловушке в нейтральной зоне.

А ведь как хорошо начиналась эта неделя. 22 июня открылся республиканский пункт пропуска «Еленовка». Люди получили возможность поехать в незалежную. 25 июня ДНР стала впускать жителей, приезжающих с территории Украины – правда, только по спискам. В тот же день Кабинет министров Украины разрешил прекращать обязательную самоизоляцию или обсервацию для людей, которые через КПВВ приехали из республик Донбасса. При условии, если ПЦР-тест на COVID-19 не подтвердил наличие заболевания.

Проект изменений в постановление Кабмина №392 от 20 мая 2020 года представил министр здравоохранения Максим Степанов.

- Предлагается возможность прекращения режима самоизоляции или обсервации в случае получения негативного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), – сказал Степанов.

Позже в Минздраве уточнили, что тестирование на ПЦР должно быть проведено после пересечения КПВВ. Но где и когда – не ясно. Механизм до сих пор не внедрен. Также неизвестно – тестирование будет платным или нет.

СТАРИКОВ С КНОПОЧНЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ ОТПРАВЛЯЮТ НА ОБСЕРВАЦИЮ

Очевидно, что решение Киева было принято под давлением негативной реакции на необходимость использования при самоизоляции приложения «Дій вдома» («Действуй дома»). В результате сотни жителей ДНР и ЛНР не смогли попасть на территорию Украины или же в принудительном порядке были отправлены на обсервацию в больницы.

Руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин сообщил, что жителей республик пугает 14-дневная обсервация на территории Украины – тем, кто не смог установить приложение.

- У многих людей пожилого возраста кнопочные телефоны. Им сообщают, что если у них нет смартфона, то им необходимо проходить обсервацию в больнице. Сотрудники нашего офиса в Станице Луганской сколько могли своих личных телефонов раздали людям для того, чтобы они не попали на обсервацию. Но, тем не менее, каждый день несколько десятков людей забирают в больницы, – описал проблему Каплин.

После активации приложения нужно показать телефон украинскому пограничнику. Фото: ГПСУ

Он рассказал, что немало пожилых людей из Луганска рассчитывали перейти на подконтрольную Киеву территорию, снять пенсию и вернуться обратно. Когда люди узнавали про обязательную обсервацию или самоизоляцию – возвращались без пенсий назад.

Кстати, заместитель представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калхун тоже отметила важность оказания банковских услуг прямо на КПВВ – чтобы жители ДНР и ЛНР могли иметь доступ к своему украинскому банковскому счету, к своим деньгам. Но «Ощадбанк» категорически отказывается открывать свои мобильные офисы на линии соприкосновения.

САМОИЗОЛЯЦИЯ В «СЕРОЙ» ЗОНЕ

Тем временем, из-за приложения «Дій вдома» («Действуй дома») люди попадают в сложные ситуации на пунктах пропуска. Так, на украинском КПВВ «Новотроицкое» (находится на одной трассе с республиканским КПП «Еленовка») часто не работает мобильный Интернет. В итоге жители не могут активировать приложение и пройти пограничный контроль. Бывают просто идиотские моменты. Об одном таком случае поведал монитор благотворительного фонда «Право на защиту» Денис Ярошенко, который часто дежурит на пункте пропуска «Новотроицкое». Там буквально в ловушке оказалась женщина, которая сначала не смогла проехать в ДНР, а потом вернуться на Украину.

Женщина была одной из 12 человек, которые пытались попасть в Республику, но их не оказалось в списке на пропуск. 11 жителей остались возле республиканского КПП «Еленовка», а женщина вернулась на «Новотроицкое». Украинские пограничники потребовали от нее установить и активировать приложение. Однако женщина случайно нажала кнопку «Да», когда система запросила ее геолокацию для прохождения самоизоляции. Из-за этого ей отказали в пересечении линии разграничения. Ведь приложение определило местом двухнедельной самоизоляции… пункт пропуска.

Женщина все же попала на территорию Украины - лишь после того, как ее знакомые привезли новую сим-карту мобильного оператора. На нее она по-новому установила приложение и активировала его.

Сотрудники МЧС поставили палатку для людей, застрявших на нейтральной полосе, и привезли воду с едойФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«НЕСПИСОЧНИКОВ» ОТПРАВИЛИ НА КАРАНТИН В ПАЛАТКИ

История же с 11 жителями, которые остались возле республиканского КПП «Еленовка», тоже разрешилась. Для них и десятков других «несписочников» сотрудники МЧС ДНР установили палатки в нейтральной зоне. Обеспечили водой и питанием. А 27 июня власти Республики впустили этих людей – всего 55 человек, прописанных в ДНР. И отправили на обязательную двухнедельную обсервацию. МЧС развернуло для этого мобильный госпиталь на территории клинической больницы профзаболеваний в Донецке.

Казалось бы, хэппи-энд. Но вслед за этой гуманитарной акцией последовало решение о закрытии с 28 июня границы с Украиной - до нормализации ситуации с пандемией, из-за неконтролируемой ситуации с коронавирусом в незалежной. Такому решению «поспособствовали» и провокационные действия украинской стороны, которая выпускала людей в сторону ДНР, не включенных в списки. В результате десятки жителей оказались запертыми между двумя КПП. И двое суток провели прямо на дороге. Отчаявшиеся люди не пропустили автоколонну Красного Креста, которая везла гуманитарную помощь в Донецк.

Большинство из этих жителей, как мы уже сообщали, пропустили в Донецк. А 17 человек после долгих переговоров приняла Украина – тоже с условием обсервации.

Впрочем, в ДНР пообещали, что обращения граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, будут рассматриваться Межведомственным оперативным штабом в предусмотренном ранее порядке. После положительного решения людей будут пропускать через границу по гуманитарным коридорам.

МЧС развернуло мобильный госпиталь на территории клинической больницы профзаболеваний в Донецке. Фото: МЧС ДНР

ЗА ЧТО КРИТИКОВАЛИ РАБОТУ КПП «ЕЛЕНОВКА»

Отметим, что в прошедшие дни серьезной критике подверглась работа не только украинских, но и республиканского пункта пропуска "Еленовка". За медленный пропуск людей. За отсутствие автобусов, перевозящих пеших жителей до нулевого блокпоста. За оформление документов, в которых надо указать национальность, место работы, наличие паспортов ДНР и РФ, получают ли пенсию. А также за снятие отпечатков пальцев при выезде. И, конечно же, за сложности с предварительными списками на въезд в Республику и обязательную обсервацию в больнице для въезжающих.

Будто людей, которые являются жителями ДНР, нельзя отправлять на двухнедельную самоизоляцию дома. Как это делают для дончан, которые приезжают из России. Тем более, что нереально разместить десятки тысяч жителей в больницах или даже в палатках МЧС – если КПП на границе начнут работать в нормальном режиме.

Кстати, самоизоляция на дому снимет проблему не только для больниц, но и необходимость регистрации в списках Штаба для жителей ДНР, возвращающихся после поездок на Украину. Если людей свободно выпускают в незалежную, то почему назад - только по спискам?

Но пока остался только один недостаток – отсутствие пропуска дончан.

Тем временем, луганчане продолжают ездить на Украину через КПВВ «Станица Луганская». Выезд незалежную свободный, а назад - по спискам. И опять-таки с обязательной двухнедельной обсервацией в больнице. Властям Республики пока удается договариваться с украинской стороной по вопросу списков. И инциденты если и случаются, то единичные.

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