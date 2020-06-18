Все жители ЛНР теперь могут беспрепятственно выезжать на Украину через КПВВ «Станица Луганская»

18 Июнь 2020 2020-06-18T18:24:35+03:00

С 19 июня жители ЛНР смогут без ограничений пересекать КПВВ «Станица Луганская» с 7 до 19 часов. Фото: ГПСУ

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Сегодня, 18 июня, Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом внес изменения в порядок пересечения пункта пропуска «Станица Луганская», через который жители могут попасть на подконтрольную Украине территорию. Представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева прокомментировала принятые изменения.

- Мы не ограничиваем граждан в выезде с территории Республики в направлении Украины, – отметила Кобцева.

В указе Главы ДНР обозначено, что выезд граждан, которые хотели бы покинуть территорию ЛНР и переехать на территорию Украины, – свободный. Пункт пропуска будет работать с 7.00 до 19.00. Автобусы будут отправляться с автовокзала в Луганске в установленном порядке. Все желающие могут проехать в сторону Станицы Луганской.

Кобцева обратила внимание, что второй вопрос в указе касается въезда в ЛНР.

- Въезжать в ЛНР граждане, проживающие на территории Республики, могут по документу, подтверждающему регистрацию на территории ЛНР. Другие граждане, которые будут направляться сюда на похороны, на обучение, на лечение, для ухода за больным, должны будут предоставить на электронную почту, указанную в указе Главы, необходимые копии документов и написать соответствующее обращение. И потом по составленному списку им будет предоставлена возможность пересечь линию соприкосновения, – пояснила она.

Тем временем, главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко сообщил, что Республика отменит ограничения на пересечение границы с Российской Федерацией зеркально с российской стороной.

- Как будут сняты ограничения на территории Российской Федерации, в кратчайшие сроки будут также сняты и ограничения на территории Луганской Народной Республики, - отметил Докашенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU