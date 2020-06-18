В ЛНР разрешили жителям выезжать за паспортами РФ

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:52:41+03:00

Также расширен перечень категорий граждан, которым можно выезжать из Республики

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Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР разрешила выезд за паспортами РФ жителям, получившим уведомление о готовности к выдаче документа. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР.

Напомним, что перевозка жителей Республики к пунктам получения паспортов Российской Федерации на территории РФ была временно приостановлена в связи с угрозой распространения коронавируса. В ЛНР уже более 110 тысяч жителей стали гражданами РФ.

Тем временем, ЧСПК расширила перечень категорий граждан, которым разрешен выезд из Республики. Также дополнен список документов, являющихся основанием для выезда граждан, желающих покинуть республику по причине возникновения особых жизненных обстоятельств».

Так, выехать теперь могут люди, у которых возникли особые жизненные обстоятельства (лечение, командировка, смерть близких родственников и другие уважительные причины). При этом граждане должны предоставить подтверждающие документы.

Чтобы выехать к членам семьи, проживающим вне ЛНР, нужно предоставить документы, подтверждающие степень родства и подтверждающие право члена семьи на проживание в ином государстве.

Чтобы получить образование вне Республики – предоставить документы, подтверждающие получение образования в конкретной образовательной организации.

Для участия в судебном процессе – документы, подтверждающие необходимость участия в этом процессе или следственных действиях (в том числе копии, фотокопии).

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ИСТОЧНИК KP.RU