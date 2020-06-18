За все время от коронавируса в ЛНР выздоровели 418 человек

Коронавирус в ЛНР был диагностирован еще у шести человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Согласно проведенным исследованиям 17 июня, выявлено шесть случаев заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

В здравоохранительном учреждении ЛНР рассказали, что за сутки с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию было выписано три пациента.

- За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано, - отметили в министерстве.

За все время коронавирус в ЛНР был выявлен у 466 жителей.

- Всего по состоянию на 9.00 18 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции Covid-19 на территории Луганской Народной Республики – 466, - сказали в Минздраве Республики.

Из этого числа 418 человек выздоровели и были выписаны из больницы. Зарегистрировано 11 летальных случаев. Лечение продолжают 37 пациентов.

- При первых признаках ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линии или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции, - напомнили жителям ЛНР в министерстве здравоохранения Республики.

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