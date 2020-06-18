Защитники ДНР подавили огневую точку ВСУ, с которой велся обстрел Коминтерново

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:29:51+03:00

Минометный расчет ВСУ, которые стрелял по Киминтерново, был подавлен защитниками ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС

От огня украинских военных были повреждены дом и гараж жителей села

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Военнослужащие ДНР подавили огневую точку ВСУ на юге Донбасса, с которой вечером 17 июня велся огонь по селу Малое Коминтерново. В результате обстрела из 120-миллиметровых минометов были повреждены дом и гараж жителей села. Об этом заявили в управлении Народной милиции Республики.

- Ответными адекватными действиями наших защитников вражеская огневая точка была подавлена. По предварительным данным, потери противника составили: один тяжелораненый боевик, — отметили в УНМ.

Там добавили, что украинские военные корректировали стрельбу при помощи беспилотника. БПЛА также был уничтожен силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Народной милиции Республики.

Сегодня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что за истекшие сутки ВСУ дважды нарушали режим прекращения огня. В зоне обстрелов оказались Ясиноватая и Малое Коминтерново – по этому селу было выпущено 6 мин калибра 120 мм. В результате были повреждены гараж, фасад, остекление и крыша жилого дома по адресу ул. Ахматовой, д. 108. Лишь по счастливой случайности никто из жителей не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU