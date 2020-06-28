Коронавирус в ДНР, последние новости на 28 июня 2020 года: В мобильный госпиталь МЧС на обсервацию поместили 55 человек, которых вывезли с КПП «Еленовка»

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели двое жителей. А всего на 28 июня медики зарегистрировали 1119 случаев коронавируса в ДНР.

- 2 случая заболевания COVID-19 выявлены у жителей, которые контактировали с заболевшими ранее. Состояние пациентов удовлетворительное. Им оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Также в Минздраве отметили, что за сутки пока никого не выписали из больниц. Таким образом, общее число выписавшихся после излечения осталось прежним – 330 человек. Нет и новых летальных случаев. Всего же от коронавируса в Республике умерли 70 жителей.

Сейчас в больницах ДНР на лечении находятся 719 человек.

Тем временем, 27 июня для увеличения имеющегося коечного фонда на территории клинической больницы профзаболеваний был развернут мобильный медицинский госпиталь МЧС. Туда на двухнедельную обсервацию поместили 55 человек, которых вывезли из нейтральной зоны перед республиканским КПП «Еленовка».

В пресс-центре МЧС ДНР отметили, что мобильный госпиталь развернут на 56 человек с возможностью увеличения коечных мест до 100 человек. На территории госпиталя установлен дезинфекционно-душевой автомобиль, организован подвоз воды для его функционирования. Автомобиль предназначен для гигиенической помывки с полной санитарной обработкой. Тем самым, граждане, находящие на обсервации, будут обеспечены горячей водой на весь период двухнедельного карантина. Они получают необходимую медпомощь и трехразовое питание. Люди размещены в палатках на 4 человека.

В госпитале предусмотрены лечебно-диагностическая и административно-хозяйственная зоны. А также элементы жизнеобеспечения на основе специальной техники и оборудования.

На обсервации люди находятся в палатках по 4 человекаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Решением Главы ДНР Дениса Пушилина с 28 июня закрыта граница с Украиной - до нормализации ситуации с пандемией, из-за неконтролируемой ситуации с коронавирусом в незалежной. Такому решению «поспособствовали» и провокационные действия украинской стороны, которая выпускала людей в сторону ДНР, не включенных в списки. В результате десятки людей оказались в ловушке в нейтральной зоне. Их-то и вывезли в мобильный госпиталь.

Впрочем, в ДНР пообещали, что обращения граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, будут рассматриваться Межведомственным оперативным штабом в предусмотренном ранее порядке. После положительного решения людей будут пропускать через границу по гуманитарным коридорам.

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