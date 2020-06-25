2020-06-25T21:59:39+03:00
Политика

Рейсы из Республик Донбасса в Россию для желающих поучаствовать в голосовании по поправкам в Конституцию, будут осуществляться до 1 июля: график отправления автобусов

Жители ДНР и ЛНР могут поучаствовать голосовании по поправкам в Конституцию РФ только при наличии российского паспорта
Екатерина Сорока
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Посадка в автобус осуществляется при наличии маски и перчатокПосадка в автобус осуществляется при наличии маски и перчатокФото: Михаил ФРОЛОВ
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В период с 25 июня и по 1 июля минтранс ДНР и ЛНР организует перевозки на избирательные участки для жителей Республик, которые желают поучаствовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Рейсовые автобусы из ДНР в РФ отправляются с нескольких автостанций до четырех избирательных пунктов. «Комсомолка» делится графиком отправлений транспорта:

— АВИЛО-УСПЕНКА (РФ)

Донецк (АВ Южный) отправление автобуса каждый час с 6.00 до 9.00;

Макеевка «КУПБ» отправление автобуса каждый час с 06.30 до 09.30;

Харцызск (АС) отправление автобуса каждый час с 7.00 до 10.00;

— КУЙБЫШЕВО (РФ)

Донецк (АВ Южный) 6.00 – 09-00;

Макеевка «КУПБ» 6.30 – 9.30;

Харцызск (АС) 7.00 – 10.00;

Шахтерск (АС) в 8.30.

Горловка (АС) 7.00, 8.00;

Енакиево (АС) 7.40, 8.40;

Кировское (АС) 8.30, 9.30.

— ПОКРОВСКОЕ (РФ)

Донецк (АВ Южный) 06.00 – 9.00;

Старобешево (АС) 6.50 – 9.50;

Тельманово (АС) 8.00 – 11.00;

Новоазовск (АС) 8.55 – 11.55;

Ясиноватая (АС) 7.00;

Харцызск (АС) 8.00;

Горловка (АС) 07.00, 8.00;

Енакиево (АС) 7.40, 8.40.

ТАГАНРОГ (РФ)

Донецк «(АВ Южный)» 6.00;

Макеевка «КУПБ» 6.35;

Харцызске (АС) 7.05;

Новоазовск 5.30;

Снежное (АС) 5.40;

Шахтерск (АС) 6.20;

Торез (АС) 7.00;

Снежное (АС) 7.40.

Рейсовые автобусы из ЛНР в РФ, для желающих поучаствовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, осуществляются каждый день по графику:

— ДОНЕЦК (РФ)

Луганск «Республиканский вокзальный комплекс» отправление автобуса осуществляется каждый час с 7.00 до 11.00.

Стоимость проезда в прямом и обратном направлении составляет – 350,00 руб.

НОВОШАХТИНСК

Луганск «Республиканский вокзальный комплекс» отправление автобуса осуществляется каждый час с 6.00 до 10.00.

Стоимость проезда в прямом и обратном направлении составляет – 450,00 руб.

ГУКОВО

Луганск «Республиканский вокзальный комплекс» отправление автобуса осуществляется каждый час с 6.30 до 10.30.

Стоимость проезда в прямом и обратном направлении составляет – 400,00 руб.

— Красный Сулин

Луганск «Республиканский вокзальный комплекс» отправление автобуса осуществляется каждый час с 6.00 до 10.00.

Стоимость проезда в прямом и обратном направлении составляет – 450,00 руб

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ИСТОЧНИК KP.RU

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