Рейсы из Республик Донбасса в Россию для желающих поучаствовать в голосовании по поправкам в Конституцию, будут осуществляться до 1 июля: график отправления автобусов
В период с 25 июня и по 1 июля минтранс ДНР и ЛНР организует перевозки на избирательные участки для жителей Республик, которые желают поучаствовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Рейсовые автобусы из ДНР в РФ отправляются с нескольких автостанций до четырех избирательных пунктов. «Комсомолка» делится графиком отправлений транспорта:
— АВИЛО-УСПЕНКА (РФ)
Донецк (АВ Южный) отправление автобуса каждый час с 6.00 до 9.00;
Макеевка «КУПБ» отправление автобуса каждый час с 06.30 до 09.30;
Харцызск (АС) отправление автобуса каждый час с 7.00 до 10.00;
— КУЙБЫШЕВО (РФ)
Донецк (АВ Южный) 6.00 – 09-00;
Макеевка «КУПБ» 6.30 – 9.30;
Харцызск (АС) 7.00 – 10.00;
Шахтерск (АС) в 8.30.
Горловка (АС) 7.00, 8.00;
Енакиево (АС) 7.40, 8.40;
Кировское (АС) 8.30, 9.30.
— ПОКРОВСКОЕ (РФ)
Донецк (АВ Южный) 06.00 – 9.00;
Старобешево (АС) 6.50 – 9.50;
Тельманово (АС) 8.00 – 11.00;
Новоазовск (АС) 8.55 – 11.55;
Ясиноватая (АС) 7.00;
Харцызск (АС) 8.00;
Горловка (АС) 07.00, 8.00;
Енакиево (АС) 7.40, 8.40.
—ТАГАНРОГ (РФ)
Донецк «(АВ Южный)» 6.00;
Макеевка «КУПБ» 6.35;
Харцызске (АС) 7.05;
Новоазовск 5.30;
Снежное (АС) 5.40;
Шахтерск (АС) 6.20;
Торез (АС) 7.00;
Снежное (АС) 7.40.
Рейсовые автобусы из ЛНР в РФ, для желающих поучаствовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, осуществляются каждый день по графику:
— ДОНЕЦК (РФ)
Луганск «Республиканский вокзальный комплекс» отправление автобуса осуществляется каждый час с 7.00 до 11.00.
Стоимость проезда в прямом и обратном направлении составляет – 350,00 руб.
— НОВОШАХТИНСК
Луганск «Республиканский вокзальный комплекс» отправление автобуса осуществляется каждый час с 6.00 до 10.00.
Стоимость проезда в прямом и обратном направлении составляет – 450,00 руб.
— ГУКОВО
Луганск «Республиканский вокзальный комплекс» отправление автобуса осуществляется каждый час с 6.30 до 10.30.
Стоимость проезда в прямом и обратном направлении составляет – 400,00 руб.
— Красный Сулин
Луганск «Республиканский вокзальный комплекс» отправление автобуса осуществляется каждый час с 6.00 до 10.00.
Стоимость проезда в прямом и обратном направлении составляет – 450,00 руб
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ИСТОЧНИК KP.RU
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