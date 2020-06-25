2020-06-25T19:10:52+03:00
Политика

Киев косвенно подтвердил, что ВСУ нарушают режим прекращения огня в Донбассе

На сегодняшних Минских переговорах украинская сторона предложила «включить» режим прекращения огня
Екатерина Сорока
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Договоренности формально действуют в Донбассе с июля 2019 года. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"Договоренности формально действуют в Донбассе с июля 2019 года. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"
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На сегодняшних Минских переговорах Контактной группы украинская сторона вместо реальной работы предложила «включить» режим прекращения огня в Донбассе. Этим Киев косвенно подтвердил, что ВСУ не соблюдают договоренности. Об этом заявила полномочный представитель ДНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

— Украинская делегация вместо реальной работы по утверждению дополнительных мер предложила сегодня «включить» режим прекращения огня, тем самым косвенно подтвердив его «выключение» со своей стороны, несмотря на то, что никто не объявлял бессрочное перемирие законченным», — отметила Никонорова.

Добавим, что договоренности о соблюдении всеобъемлющего, бессрочного и устойчивого перемирия действуют в Донбассе лишь формально.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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