Киев косвенно подтвердил, что ВСУ нарушают режим прекращения огня в Донбассе

25 Июнь 2020 2020-06-25T19:10:52+03:00

Договоренности формально действуют в Донбассе с июля 2019 года. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Изменить размер текста: A A

На сегодняшних Минских переговорах Контактной группы украинская сторона вместо реальной работы предложила «включить» режим прекращения огня в Донбассе. Этим Киев косвенно подтвердил, что ВСУ не соблюдают договоренности. Об этом заявила полномочный представитель ДНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

— Украинская делегация вместо реальной работы по утверждению дополнительных мер предложила сегодня «включить» режим прекращения огня, тем самым косвенно подтвердив его «выключение» со своей стороны, несмотря на то, что никто не объявлял бессрочное перемирие законченным», — отметила Никонорова.

Добавим, что договоренности о соблюдении всеобъемлющего, бессрочного и устойчивого перемирия действуют в Донбассе лишь формально.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Провели Парад Победы без обстрелов: 24 июня ВСУ в Донбассе не нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщили Представительства ЛНР и ДНР в СЦКК (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU