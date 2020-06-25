Провели Парад Победы без обстрелов: 24 июня ВСУ в Донбассе не нарушили режим прекращения огня

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:16:59+03:00

Некоторые моменты Парада Победы для дончан и луганчан стали в новинку. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Об этом сообщили Представительства ЛНР и ДНР в СЦКК

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За прошедшие сутки украинские силовики ни разу не открыли огонь по населённым пунктам Донбасских Народных Республик. Об этом сообщили в представительствах ЛНР и ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Представительство ДНР в СЦКК уведомляет, что за истекшие сутки со стороны ВФУ нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, — говорится в сообщениях. — За 24 июня со стороны Вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано – Представительство ЛНР в СЦКК в переговорном процессе.

Напомним, что 24 июня в ЛНР и ДНР прошли долгожданные Парады Победы 2020. Многих беспокоил вопрос – не запретят ли местным жителям присутствовать на мероприятии в качестве зрителей, если учитывать обстановку по коронавирусу. Такого не случилось. Жители и гости Луганска и Донецка спешили на главные улицы задолго до начала Парадов, чтобы занять места с лучшим обзором.

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ИСТОЧНИК KP.RU