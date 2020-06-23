2020-06-23T18:42:31+03:00
Политика

Как попасть с Украины на территорию ДНР через пункт пропуска «Еленовка»

С 25 июня через этот КПП начнут впускать жителей
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Вернуться дончанам домой из Украины – задача более трудная, чем выехатьВернуться дончанам домой из Украины – задача более трудная, чем выехатьФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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22 июня был частично возобновлен пропуск людей через КПП «Еленовка». Пока движение разрешено на выезд из ДНР, открыть въезд с подконтрольной Киеву территории планируется с 25 июня. Что нужно знать тем, кто будет пытаться попасть в ДНР?

Прежде всего – впускать людей в Республику будут только по спискам. Для этого нужно обратиться в Межведомственный оперативный штаб на адрес zdorovoedvizhenie@oddr.info «Здоровое Движение» или через телеграмм-бот @ShtabDNR_bot Подробную информацию также можно получить по телефону 062-284-50-45.

Для включения в списки на въезд в ДНР необходимо иметь регистрацию на территории ДНР (прописку) либо удостоверение на постоянное проживание в ДНР, либо адресную справку, подтверждающую регистрацию на территории ДНР.

Также основаниями для включения в список являются гуманитарные или вынужденные обстоятельства: необходимость лечения, обучение, осуществление трудовой деятельности, уход за больным или воссоединение с семьей.

Заявка рассматривается штабом в течение 10 дней. После чего вам сообщат дату въезда либо отказ. Информация будет отправлена на указанную вами в заявке электронную почту или же вам позвонят по телефону. То есть планировать поездку надо заранее. И все время сидеть на чемоданах в готовности сорваться с места, чтобы успеть к указанной дате на КПП «Еленовка».

Но и на этом испытания не закончатся. Сразу после прохождения контроля вас автобусом отвезут в одну из больниц Донецка на двухнедельную обсервацию.

В министерстве здравоохранения ДНР обещают, что нахождение в медучреждении (в том числе питание), а также лечение в случае необходимости будут оказываться на безоплатной основе. Вернуться домой или добраться до места поездки вы сможете при условии отрицательных результатов тестирования на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Как попасть с Украины на территорию ДНР через пункт пропуска «Еленовка»
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