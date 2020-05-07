Кибервойна по-НАТОвски: Английские спецы учат ВСУшников, как надо устраивать инфодиверсии против Донбасса и России

В Центрах информационно-психологических операций (ЦИПсО) Сил спецопераций ВСУ полным ходом идет реорганизация по стандартам НАТО. Чтобы стать настоящими киберцентрами Альянса, украинским подразделениям инфовойны нужна не только структурная перестройка. Специалисты ЦИПсО должны научиться работать, как их западные коллеги. Как британцы, в частности. Именно последние курируют реформы в украинских инфовойсках по линии НАТО. А после появления на Украине нового посла США следует ожидать значительной активизации Сил спецопераций ВСУ.

НОВЫЙ ПОСОЛ США – СПЕЦИАЛИСТ ПО РАЗВЕДКЕ И ПРОВОКАЦИЯМ

В начале мая стало известно, что Президент США Дональд Трамп внес в сенат кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла на Украине. Послужной список Дейтона достаточно велик. Он руководил операциями разведки в министерстве обороны США, служил военным атташе в американском посольстве в России. Во время грузино-южноосетинского конфликта 2008 года Дейтон выполнял роль негласного советника тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили и помогал ему разработать стратегию, как «победить Россию».

Появление на Украине Кейта Дейтона не сулит Донбассу ничего хорошего. Фото: George_C._Marshall_European_Center_for_Security_Studies

С 2010 года Кейт Дейтон возглавляет Европейский центр исследований безопасности Джорджа Маршалла. Этот центр связан с Пентагоном и проводит обучение тысяч чиновников из десятков государств по вопросам «международной безопасности и обороны». В частности, в прошлом году провели семинар, на котором эксперты учили украинских коллег, как внедрять стандарты НАТО в ВСУ.

Тем временем, сам Дейтон стал старшим советником США по обороне на Украине. Украинцы даже включили американца в состав комитета реформ при Министерстве обороны и Генеральном штабе ВСУ. Очевидно, что прибытие в незалежную этого «ястреба войны» не сулит Донбассу ничего хорошего.

БРИТАНСКИЕ КУРАТОРЫ НЕДОВОЛЬНЫ ТОПОРНОЙ РАБОТОЙ «ДОЧЕК ОФИЦЕРОВ»

На этом фоне активизировались и британские кураторы украинских ЦИПсО. В вооруженных силах Великобритании есть такая 77-я бригада – киберформирование числом около 4 тысяч военнослужащих. Они занимаются круглосуточным мониторингом СМИ и социальных сетей по всему миру. «Промывают мозги» своим гражданам и жителям других стран. Недавно британцы проанализировали предыдущие информационные диверсии в Донбассе и России своих подопечных из ЦИПсО и решили полностью поменять алгоритмы размещения и разгона вбрасываемых материалов.

В Центре Джорджа Маршалла, которым руководит Кейт Дейтон, украинских военных учат, как внедрять стандарты НАТО в ВСУ. Фото: George_C._Marshall_European_Center_for_Security_Studies

Луганский блогер Иван Поливода не один год изучает работу «дочек офицеров» (так называют специалистов ЦИПсО). Он детально рассказал в ПИКiNFORM, как устраиваются инфодиверсии и какие перемены происходят под влиянием британцев.

- Алгоритмы размещения и разгона материалов прежде выглядели примерно так: первая публикация делалась на блогерской платформе вроде Enigma.com или Korrespondent.net. Иногда в работу брался ресурс российской либеральной тусовки Publizist.ru (где якобы свободные люди высказывают «свободное мнение»). Из-за экономии средств и по элементарной глупости эти блоги велись от нескольких ципсошных персонажей, вроде Пилипова или Вулича, на имена которых для веса были открыты блоги на ресурсе Обозреватель – сайте, отданному на откуп украинским спецслужбам и военной разведке. Затем – работа в социальных сетях через принадлежащие СБУ, разведке ВСУ и ЦИПсО группы, - говорит Иван Поливода.

Он отмечает, что эта схема была давно выявлена в республиках Донбасса. После того, как «ополченец Вулич» был раскрыт – в его аккаунтах не появилось ни единой публикации. На смену «Вуличу» планировался в работу персонаж «одессит Руденко», которого хотели ввести в канун трагической годовщины сожжения людей в Доме профсоюзов 2 мая. Также сейчас актуален персонаж «Макс Баринов» — под этим именем ведется блог на сайте Обозреватель.

- Впрочем, все эти фейковые блогеры ведут аккаунты шаблонно и неэффективно, - подчеркивает Поливода. - Именно поэтому, британские кураторы не позволили включиться офицерам ЦИПсО в работу по старой схеме по темам «Эпидемия в ДНР и ЛНР» и «Голодные бунты в Зоринске».

ВЫДУМКИ ПРО ЭПИДЕМИИ И ГОЛОДНЫЕ БУНТЫ

По «Эпидемии в ДНР и ЛНР» работает группа 83-го Центра ИПсО из Одессы. Кстати, весьма провально: луганские блогеры опубликовали материалы по планируемым спецслужбами действиям уже тогда, когда группа офицеров украинских ССО под кодовым названием «Пропаганда» только выехала из Одессы выполнять задание в район Мариуполя.

Известно, что эти «креативщики» до вмешательства британцев успели подготовить листовки о якобы вспышке заболевания среди военнослужащих Народной милиции ДНР в Тельманово. Листовки собирались распространить в селах Старомарьевка и Гранитное. Цель – дискредитация органов власти ДНР и ограничение контактов жителей двух сел с жителями Тельманово.

Тему «Голодные бунты в Зоринске» ципсошники ввели в связи с волнениями на шахте Никанор-Новая. В ЛНР сейчас идет реорганизация угольной промышленности, и сложности этого процесса используют на Украине для дискредитации руководства Республики.

- Эта информационная операция сотрудниками ЦИПсО проводится уже в «британском стиле», - отмечает Поливода. - В работу по теме «Голодные бунты в Зоринске» привлекли нового персонажа под именем Роман Мирою (https://vk.com/id483945774).

Аккаунт нового персонажа размещен в ВКонтакте (именно через эту социальную сеть сейчас украинские спецслужбы работают в российском и республиканском направлениях). Сделан как бы максимально достоверно – рядовому гражданину некоторых странностей сразу и не разглядеть.

КАК ДОНЧАНИН АСЕЕВ СТАЛ РОМАНОМ МИРОЮ

- Молодой дончанин, позиционирует себя «поэтом и гражданином, якобы проживает в Донецке. Стиль подачи материала у «Романа Миррою» очень уж совпадает с литературным почерком Станислава Асеева. Кто не помнит – в Донецке был такой «писатель и гражданин» Асеев. Вредитель он был реальный. Его задержали 11 мая 2017 года сотрудники МГБ ДНР по обвинению в шпионаже. Передали Украине во время большого обмена задержанных лиц 29 декабря 2019 года, - говорит луганский блогер.

Получается, персонажа «Миррою» состряпали по шаблону Васина-Асеева? Хотя в креативности авторам, по мнению Поливоды, на этот раз не отказать: в пьесе румынского драматурга «Безымянная звезда» учителя Марина Мирою играет актер по имени Роман Вебер («Театр дождя»). А персонажа украинских спецслужб зовут «Роман Миррою»! Как говорится – дьявол кроется в деталях. Асеев-Васин любит театр и пьеса «Безымянная звезда» ему очень нравится – ассоциации с его сложной и противоречивой личностью.

Под ником «Роман Миррою» может выступать Станислав Асеев. Фото: vk.com/id483945774

- Асеев любит театр – у него и аватарка была стилизована в театральном стиле, Асеев вернулся и как бы «пропал», Асеева бросили за ненадобностью кураторы из Радио Свобода. Но кушать-то Асеев хочет? И за съемную квартиру в Киеве платить нужно? Вот и дали «узнику совести» сайт ЦИПсО на прокорм, - рассказывает луганский блогер.

Он отмечает такое совпадение – именно с этого времени в информпространстве появляется еще один ресурс с незатейливым названием Inforpost (https://inforpost.com).

- И надо сказать, ведет он его аккуратно, материалами наполняет регулярно и уровень злобной русофобии и ненависти к республикам – на уровне заданном британскими кураторами. – говорит Иван Поливода.

СМЕНА ТАКТИКИ В СОЦСЕТЯХ

По ситуации в Зоринске на шахте Никанор-Новая, Мирою-Васин-Асеев отработал в стиле украинской поговорки «в свынячый голос». Явно, что подобная «работа» писателю не очень нравится, но ради куска хамона приходится креативить. Шахтерам выплачивают задолженности, власти гарантируют дальнейшее трудоустройство – «топтаться» ципсошникам тут не на чем. Комментарии от некоторых ботов в стиле «мой дед говорил, что угля на 150 лет хватит» и далее – по тексту, это максимум «аргументов». Не разгуляешься с такими исходными данными! Хотя «Мирою» и старался, информационная диверсия у него не удалась.

- Профиль https://vk.com/id483945774 явная «консерва». Под ником «Роман Миррою» он известен недавно. Для достоверности его посты комментируют боты. Подборка сохраненных фото – случайная. Друзей, даже ботов, практически нет, что говорит о смене тактики – таким образом, сотрудники ЦИПсО берегут свои фейковые аккаунты от разоблачения. Личная информация профиля заполнена в молодежном, хулиганском стиле, что абсолютно не вяжется с никнеймом персонажа, в котором есть отсылка к литературному произведению, - разоблачает Поливода.

В общем, это лучше «Вулича» и гораздо убедительней «Пилипова». Но при наличии небольших, вполне легальных компьютерных программ и аналитического мышления, раскрыть принадлежность персонажа к ЦИПсО оказалось довольно просто. Так что — версия про Васина-Асеева, как минимум – на 99,99% реальна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Украине информационными диверсиями против Донбасса и России займутся киберцентры НАТО

В украинских инфовойсках началась реорганизация (подробнее)