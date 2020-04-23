2020-04-23T11:36:18+03:00
Политика

Жителя Мариуполя «попросили» написать фейки об эпидемии коронавируса в республиках Донбасса

Мариуполец сообщил о готовящейся провокации в правоохранительные органы ДНР
Дмитрий ВОЛОЧЕВСКИЙ
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Украинские инфоспецы хотят посеять среди дончан паникуУкраинские инфоспецы хотят посеять среди дончан паникуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Житель подконтрольного Украине Мариуполя позвонил оператору горячей линии правоохранительных органов ДНР и сообщил о готовящейся операции по дискредитации республик Донбасса.

Мариуполец много лет проработал в рекламном агентстве, и сейчас занимается копирайтингом (подготовкой рекламных текстов). 18 апреля к мужчине обратился старый знакомый по рекламному бизнесу с предложением заняться очень выгодным делом. Он познакомил с неким Максимом, который выступает заказчиком по написанию статей на определенные темы.

Во время встречи Максим рассказал, что мариуполец должен готовить материалы на тему распространения коронавируса в ДНР и ЛНР и дискредитации республиканских властей. Подробности заказчик обещал сообщить после заключения договора. Рекламщик пообещал подумать.

Мужчина не согласен с политикой властей Киева по отношению к Донбассу. Поэтому работать над созданием фейков не хочет. Он решил поделиться важной, по его мнению, информацией с правоохранителями ДНР. После звонка на горячую линию рекламщик выехал из Мариуполя и сменил номер мобильного телефона. Он опасается, что его будут преследовать. Ждет окончания карантина в безопасном месте, чтобы позже покинуть Украину.

Напомним, что с 18 апреля в Мариуполе работают семь сотрудников 83-го центра информационно–психологических операций. Их цель - нагнетание панических настроений в социальных сетях в связи с якобы эпидемией коронавируса и экономического коллапса в республиках Донбасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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