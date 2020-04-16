2020-04-16T16:15:04+03:00
Политика

Состоялся первый в этом году обмен пленными между Республиками и Украиной

Украина передала ДНР - 10, а ЛНР - четыре человека
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
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Обмен прошел без происшествий. Фото: ДАНОбмен прошел без происшествий. Фото: ДАН
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Первый в 2020 году обмен удерживаемыми в результате конфликта лицами успели провести до Пасхи. Он прошел между Республиками и Украиной.

Как стало известно "Комсомолке" обмен прошел между ДНР и Украиной без каких-либо происшествий. Об этом сегодня заявила представитель ДНР в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам, уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

- Обмен закончился, — сказала Морозова. - Изначально, в обмене со стороны ДНР должны были участвовать 11 человек, но один отказался участвовать в обмене. Десять человек передала Украина ДНР, в свою очередь, ДНР передала Украине 8 человек.

Обмен пленными проходил на КПП "Горловка".

В ЛНР Украина передала 4 человека, Луганская республика, в свою очередь, 11 человек.

Также стало известно, что некоторые из побывавших в украинском плену не могут передвигаться самостоятельно и нуждаются в неотложной медицинской помощи. Таким оказался освобожденный Виталий - молодой парень, который провел в плену восемь месяцев и вернулся с травмой ноги, опираясь на костыли.

- Очень радостно, что я на свободе. Сам горловчанин, и это особое радостное чувство, что я наконец-то дома, и наконец-то это случилось, — признался Виталий.

К слову, все переданные Украине лица передвигались самостоятельно.

Прошлый обмен проходил 29 декабря 2019 года в районе Горловки по формуле «124 на 76». Украина тогда передала Донецку 61 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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