Возле КПП "Горловка" начался обмен пленными

16 Апр 2020 2020-04-16T09:46:22+03:00

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Процедура обмена пленными между ДНР и Украиной началась в 8:00 возле контроль-пропускного пункта «Горловка».

Удерживаемые в ДНР лица уже доставлены на КПП. Они уже прошли необходимую процедуру дактилоскопии.

- Процесс обмена пленными начался в 8:00. Сейчас с нашей стороны проходит процедура дактилоскопии лиц, подлежащих передаче Украине, - сообщил Донецкому агентству новостей источник близкий к процессу.

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста прибыли в Горловку для наблюдения за процессом обмена пленными

Ранее обсуждались различные формулы, наиболее часто — Украина передает 10 человек, Донецк — 8.

Прошлый обмен проходил 29 декабря 2019 года в районе Горловки по формуле «124 на 76». Украина тогда передала Донецку 61 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU