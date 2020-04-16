"На костылях, но главное - на свободе": Многие освобожденные из украинского плена нуждаются в помощи медиков

16 Апр 2020 2020-04-16T13:36:04+03:00

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Сегодня успешно прошел обмен пленными на КПП "Горловка". Украина передала республике 10 человек. Медики ДНР сразу же начали обследование возвращенных из украинского плена лиц. Многие из них нуждаются в квалифицированной помощи.

- Очень радостно, что я на свободе. Сам горловчанин, и это особое радостное чувство, что я наконец-то дома, и наконец-то это случилось, — отметил, в частности, один из вернувшихся из украинского плена по имени Виталий.

Он рассказал, что провел в плену около восьми месяцев якобы «за терроризм». Из Украины мужчина приехал с травмой ноги, и не может перемещаться без помощи костылей. К слову, для сравнения все переданные Киеву лица передвигались самостоятельно.

Прошлый обмен проходил 29 декабря 2019 года в районе Горловки по формуле «124 на 76». Украина тогда передала Донецку 61 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU