Коронавирус в ДНР, последние новости на 14 апреля 2020 года: что известно на данный момент

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Это четвертый день без новых зарегистрированных случаев Covid-19. Об этом в ходе встречи с российским сенатором Сергеем Мамедовым сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Сегодня, если не ошибаюсь, уже четвертый день, когда у нас нет прироста по подтвержденным результатам. Это говорит о том, что те меры, которые предпринимаются на данный момент, – действенны, - сказал Денис Владимирович.

Кроме этого, стало известно о первых выздоровевших от коронавируса жителях Республики. Проходившие лечение в Горловке женщина с ребенком были выписаны.

- Мама 28 лет и ребенок 2.5 года сегодня были выписаны после успешного лечения с двумя отрицательными тестами на коронавирус. Заболевание у них протекало в легкой форме, - рассказала главный врач третьей городской больницы Горловки Мария Анастасий.

На сегодняшний день лечение с подтвержденными диагнозами на коронавирус по всей территории ДНР продолжают 16 человек.

Напомним, что за все время в Республике зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Минздрава ДНР на 13 апреля, под наблюдением медиков в стационарных условиях находится 220 человек. Стоит отметить, что эти люди не заражены коронавирусом, а проходят обследование. На домашней самоизоляции - 8848 человек, которые пересекли вернулись в Республику из-за границы.

Тем временем, в ДНР действует режим повышенной готовности. Жители государства выполняют все меры, направленные на предупреждение распространения коронавируса.

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