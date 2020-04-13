2020-04-13T12:06:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 13 апреля 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 13 апреля 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За прошедшие сутки новых случаев заражения не выявленоЗа прошедшие сутки новых случаев заражения не выявленоФото: Алексей БУЛАТОВ
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За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. За все время в государстве зарегистрировано 18 случаев заболевания Covid-19. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.

- За последние сутки по данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф взяты под наблюдение 4 человека, все госпитализированы, - сказали в Минздраве.

В здравоохранительном ведомстве рассказали, что на данный момент под наблюдением медиков в стационарных условиях находится 220 человек. Стоит отметить, что эти люди не заражены коронавирусом, а проходят обследование.

На домашней самоизоляции - 8848 человек, которые пересекли вернулись в Республику из-за границы.

- Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на Covid-19 – 53 человека, - сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.

В ведомстве отметили, что на горячую линию по вопросам предотвращения коронавирусной инфекции за сутки поступило 334 звонка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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