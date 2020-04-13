Коронавирус в ДНР, последние новости на 13 апреля 2020 года: что известно на данный момент
За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. За все время в государстве зарегистрировано 18 случаев заболевания Covid-19. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.
- За последние сутки по данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф взяты под наблюдение 4 человека, все госпитализированы, - сказали в Минздраве.
В здравоохранительном ведомстве рассказали, что на данный момент под наблюдением медиков в стационарных условиях находится 220 человек. Стоит отметить, что эти люди не заражены коронавирусом, а проходят обследование.
На домашней самоизоляции - 8848 человек, которые пересекли вернулись в Республику из-за границы.
- Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на Covid-19 – 53 человека, - сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.
В ведомстве отметили, что на горячую линию по вопросам предотвращения коронавирусной инфекции за сутки поступило 334 звонка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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