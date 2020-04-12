Как позвонить на горячую линию Минздрава ДНР

12 Апр 2020 2020-04-12T19:01:56+03:00

Позвонить на горячую линию Минздрава ДНР можно со стационарного телефона и с «Феникса»

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В Донецкой Народной Республике действует горячая линия министерства здравоохранения ДНР по противодействия распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Позвонить на горячую линию Минздрава ДНР можно круглосуточно со стационарного телефона и с «Феникса».

(062) 303-27-72

277 – короткий номер для сотового оператора «Феникс»

(071) 099-72-77

Фото: Минздрав ДНР

- В случае появления признаков ОРВИ (температура, кашель, отдышка) необходимо срочно обратиться, - сообщили в здравоохранительном ведомстве Донецкой Народной Республики.

Информацию о коронавирусной инфекции можно найти на сайте Минздрава ДНР.

Напомним, что в Республике действует режим повышенной готовности. За все время известно о 18 случаях заражения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU