2020-04-12T19:01:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Как позвонить на горячую линию Минздрава ДНР

Позвонить на горячую линию Минздрава ДНР можно со стационарного телефона и с «Феникса»
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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в Республике действует горячая линия Минздрава ДНРв Республике действует горячая линия Минздрава ДНРФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Донецкой Народной Республике действует горячая линия министерства здравоохранения ДНР по противодействия распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Позвонить на горячую линию Минздрава ДНР можно круглосуточно со стационарного телефона и с «Феникса».

(062) 303-27-72

277 – короткий номер для сотового оператора «Феникс»

(071) 099-72-77

Фото: Минздрав ДНР

Фото: Минздрав ДНР

- В случае появления признаков ОРВИ (температура, кашель, отдышка) необходимо срочно обратиться, - сообщили в здравоохранительном ведомстве Донецкой Народной Республики.

Информацию о коронавирусной инфекции можно найти на сайте Минздрава ДНР.

Напомним, что в Республике действует режим повышенной готовности. За все время известно о 18 случаях заражения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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