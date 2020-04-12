Как позвонить на горячую линию Минздрава ДНР
В Донецкой Народной Республике действует горячая линия министерства здравоохранения ДНР по противодействия распространения коронавирусной инфекции Covid-19.
Позвонить на горячую линию Минздрава ДНР можно круглосуточно со стационарного телефона и с «Феникса».
(062) 303-27-72
277 – короткий номер для сотового оператора «Феникс»
(071) 099-72-77
Фото: Минздрав ДНР
- В случае появления признаков ОРВИ (температура, кашель, отдышка) необходимо срочно обратиться, - сообщили в здравоохранительном ведомстве Донецкой Народной Республики.
Информацию о коронавирусной инфекции можно найти на сайте Минздрава ДНР.
Напомним, что в Республике действует режим повышенной готовности. За все время известно о 18 случаях заражения коронавирусной инфекции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Советы бывалых: Как живут дончане во время режима повышенной готовности
Советы по выживанию от тех, кто на себе испытал шесть лет войны с обстрелами и блокадой (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU