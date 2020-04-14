Денис Пушилин обсудил с российским сенатором противодействие коронавирусу

С рабочим визитом в Донецкую Народную Республику прибыл член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Мамедов. В качестве гумпомощи он передал средства индивидуальной защиты ведомствам, которые проводят противоэпидемические мероприятия и санитарный контроль.

После состоялась встреча Главы Республики Дениса Пушилина с Сергеем Мамедовым. Руководитель государства обсудил с российским сенатором противодействие коронавирусной инфекции. Об этом говорится на официальном сайте руководителя государства.

- Для нас всегда важно внимание России, внимание руководства Российской Федерации ко всему, что происходит на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Но для нас особенно важно это в такие непростые времена, когда весь мир до конца не понимает, что делать с коронавирусной инфекцией, как с этим бороться, как этому противостоять, – сказал Денис Владимирович в начале беседы.

Также Глава Республики рассказал российскому сенатору об эпидемиологической обстановке.

- На сегодняшний день у нас подтвержденных лабораторно 18 случаев. И сегодня, если не ошибаюсь, уже четвертый день, когда у нас нет прироста по подтвержденным результатам, - отметил Денис Пушилин и подчеркнул, что население относится ко всему с большим пониманием.

Сергей Мамедов рассказал об эпидемиологической обстановке в России.

- У нас ситуация на сегодняшний день гораздо более сложная, чем в Донецкой Народной Республике. Ну она и началась раньше, и все-таки, сами понимаете, у нас Москва… Очень много людей приезжало, улетало, ездило. Привезли отовсюду, откуда можно. При всем при этом достаточно спокойная обстановка, несмотря на то, что у нас со вчерашнего дня начинается перекрытие Москвы, принимается ряд других мер в других городах. Но эти меры абсолютно системные, они абсолютно понятны. И других не существует.

Российский сенатор добавил, что он ознакомился с мерами, которые принимает республиканский оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Их он считает - своевременными и обоснованными.

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