2020-04-13T19:58:39+03:00
Общество

В Донецке священники благословили пекарей на выпечку пасхальных куличей

Корреспондент «КП» побывал на одном из донецких хлебозаводов и узнал рецепт праздничной выпечки
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Отец Владимир освятил оборудование хлебозавода и благословил сотрудников на выпечку пасокОтец Владимир освятил оборудование хлебозавода и благословил сотрудников на выпечку пасокФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Аромат куличей слышен еще на улице возле хлебозавода №2. На проходной мне измерили температуру тела. В белом халате, шапочке и одноразовой медицинской маске захожу в цех. По конвейеру движутся округлые кусочки теста, которые пекари тут же опускают в бумажные формы.

Протоирей Владимир храма Святителя Луки Крымского благословил хлебопеков на выпечку пасхальных куличей. Он провел небольшую службу: прочитал молитву и окропил сотрудников хлебозавода святой водой.

Отец Владимир освятил оборудование хлебозавода и благословил сотрудников на выпечку пасок Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Отец Владимир освятил оборудование хлебозавода и благословил сотрудников на выпечку пасокФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Отец Владимир освятил оборудование хлебозавода и благословил сотрудников на выпечку пасок Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Отец Владимир освятил оборудование хлебозавода и благословил сотрудников на выпечку пасокФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- В специальную машину загружаем необходимые по рецептуре ингредиенты: муку, маргарин, ванильный сахар, соль, воду и дрожжи, - показывает начальник лаборатории Ольга Дьяконенко. - Замешанное тесто бродит в течение часа, затем машина нарезает его на кусочки определенного размера и веса.

В бумажных формах будущие куличи отправляют в печь. Спустя 43 минуты пекари вынимают готовую выпечку. Пасочки выходят весом 330 и 470 граммов.

- Третий год подряд печем их по усовершенствованному рецепту, - говорит Ольга Анатольевна. - Кладем больше изюма, ванили и сливочного маргарина. Поэтому они так напоминают домашнюю выпечку.

Верх пасхальных куличей покрывают глазурью из взбитого яичного белка с сахарной пудрой. В этом году все пасхи посыпают сахарным драже «Розовый жемчуг», привезенным из России.

На хлебозаводах Республики горячая пора – выпечка пасхальных куличей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На хлебозаводах Республики горячая пора – выпечка пасхальных куличейФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На хлебозаводах Республики горячая пора – выпечка пасхальных куличей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На хлебозаводах Республики горячая пора – выпечка пасхальных куличейФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На хлебозаводах Республики горячая пора – выпечка пасхальных куличей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На хлебозаводах Республики горячая пора – выпечка пасхальных куличейФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В первый день пасхальной недели на хлебозаводе испекли первые две тысячи куличей. В этом году не будет традиционного празднования Пасхи в парке им. Щербакова. Из-за угрозы распространения коронавируса власти ДНР настоятельно не рекомендуют посещать и церкви. Так что освященные на хлебозаводах Республики пасхи придутся очень кстати. Вкусные куличи можно купить в супермаркетах Республики и фирменных ларьках «Урожай».

В этом году куличи посыпают «розовым жемчугом» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В этом году куличи посыпают «розовым жемчугом»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ИСТОЧНИК KP.RU

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