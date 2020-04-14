В ДНР первые выздоровевшие от коронавируса пациенты выписаны из больницы

14 Апр 2020 2020-04-14T15:08:22+03:00

Лечение с подтвержденными диагнозами на коронавирус в ДНР проходят еще 16 человек [видео]

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За все время коронавирус в ДНР был выявлен у 18 человек. Уже несколько дней нет прироста подтвержденных случаев – это не может не радовать. Еще одной приятной новостью стала выписка из больницы первых выздоровевших от коронавируса – мамы с ребенком. Они были госпитализированы в начале апреля этого года и проходили лечение в Горловке – в госпитальной базе для пациентов с подозрением на коронавирус и положительными тестами на коронавирус.

- Как госпитальная база мы развернулись 9 марта. К нам поступила первая пациентка с подозрением на коронавирус, прибывшая из Китая. До настоящего времени у нас проходили наблюдение и лечение 24 пациента. Среди них 2 больных с коронавирусом. Мама 28 лет и ребенок 2.5 года. Сегодня они выписаны после успешного лечения с двумя отрицательными тестами на коронавирус, - сообщает главный врач третьей городской больницы Горловки Мария Анастасий.

Также известно, что заболевание у обоих протекало в легкой форме. На сегодняшний день лечение с подтвержденными диагнозами на коронавирус по всей территории ДНР проходят 16 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU