В ДНР уже четвертый день нет прироста подтвержденных случаев коронавируса
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на встрече с членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергеем Мамедовым заявил, что на сегодняшний день в Республике лабораторно подтверждено 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
- Сегодня, если не ошибаюсь, уже четвертый день, когда у нас нет прироста по подтвержденным результатам, - сказал Денис Владимирович и отметил, что население с пониманием относится ко всем мерам.
Глава Республики обсудил с российским сенатором противодействие коронавирусной инфекции. Сергей Мамедов сказал, что считает своевременными и обоснованными меры, которые принимает республиканский оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
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Денис Пушилин обсудил с российским сенатором противодействие коронавирусу. Видео: denis-pushilin.ru.
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