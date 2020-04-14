2020-04-14T14:29:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В ДНР уже четвертый день нет прироста подтвержденных случаев коронавируса

Об этом во время встречи с российским сенатором заявил Глава Республики Денис Пушилин [видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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В ДНР уже четвертый день нет прироста подтвержденных случаев коронавирусаВ ДНР уже четвертый день нет прироста подтвержденных случаев коронавирусаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на встрече с членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергеем Мамедовым заявил, что на сегодняшний день в Республике лабораторно подтверждено 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Сегодня, если не ошибаюсь, уже четвертый день, когда у нас нет прироста по подтвержденным результатам, - сказал Денис Владимирович и отметил, что население с пониманием относится ко всем мерам.

Глава Республики обсудил с российским сенатором противодействие коронавирусной инфекции. Сергей Мамедов сказал, что считает своевременными и обоснованными меры, которые принимает республиканский оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

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Денис Пушилин обсудил с российским сенатором противодействие коронавирусу. Видео: denis-pushilin.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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