«Путь Визенталь»: Зачем Зеленский проверял батальоны территориальной обороны, которые превратились в банды нацистов на службе у олигархов

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал о том, что подчиненные президента Украины Владимира Зеленского в авральном порядке проверяли в регионах батальоны территориальной обороны, которые давно превратились в банды нацистов на службе у олигархов.

КОМУ УГРОЖАЮТ КАРАТЕЛИ

У Народной милиции ЛНР растет число добровольных помощников в рядах украинской армии. И ничего удивительного в этом нет.

- Бандеровские порядки нравятся далеко не всем. А пообщавшись с НАТОвскими офицерами вживую, многие узнали не только истинную цену их «профессионализму», но и уготованную им самим роль пушечного мяса мировой «демократии», - отмечает Виталий Киселев.

Из источников в украинском Министерстве обороны стало известно, что с 24 февраля по 18 марта в военкоматах различных уровней и прочих органах военного управления работала группа инспекторов от Зеленского. Точнее - из Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента. Цель инспекции – проверка организации территориальной обороны. А также готовность к такой обороне самих органов управления и соединений украинской армии, дислоцированных на этих территориях.

- Украинские батальоны территориальной обороны – это только громкое название. На самом деле - это банды нацистов и наемников на содержании у олигархов разных мастей – от Бени Коломойского, Вити Пинчука и Пети Порошенко до местных «царьков», - говорит ведущий передачи. - Как и положено ландскнехтам, они умеют только грабить, насиловать и пить водку. А вот воевать с равным противником в число их умений не входит.

Виталий Киселев считает, что инспекция может написать какие угодно выводы. Но когда придет нужда, помочь эти «попандопулы» Зеленскому не смогут.

Впрочем, вполне возможно, что цель проверки президента была совсем иная. Зеленский хотел узнать, насколько опасны эти банды для него самого и окружения. Весьма актуальный запрос - после истории с советником секретаря СНБО Сергеем Сивохой, которого нацисты «уронили» на пол после заявлений о намерении вернуть гражданский мир в Донбасс.

МЕЛЬНИЧУКА ОТПУСТИЛИ, НО МОГУТ СНОВА ЗАДЕРЖАТЬ

Украинские нацисты возбудились совсем не случайно. Они нутром чувствуют, что скоро придется отвечать за преступления в Донбассе. И в других регионах незалежной.

- Вот недавно одному убийце и садисту – «айдаровцу» Мельничуку – было очень неуютно в Греции, где его задержали сотрудники Интерпола. Пришлось несколько раз белье менять вкупе со штанами. Еще и женой беременной прикрывался, и ребенком. Типичная трусливая бандеровская падаль, которой жалко только себя, - рассказывает ведущий передачи.

Сергей Мельничук после освобождения из «плена» в Греции изображал на украинском ТВ невинного ягненка. Фото: youtube.com/NEWSONE

Напомним, экс-командира добровольческого батальона «Айдар» (запрещенная в РФ оганизация) Сергея Мельничука задержали сотрудники Интерпола вечером 1 марта на границе Греции и Болгарии. Сделано это было по запросу России. В Следственном комитете РФ считают, что Мельничук принимал участие в минометном обстреле летом 2014 года, от которого погибли российские журналисты Игорь Корнелюк и Антон Волошин. По этому делу уже осуждена «наводчица» Надежда Савченко, служившая в батальоне карателей.

- Да, греки Мельничука отпустили. Уж слишком у них долги большие перед хозяевами украинских нацистов. Но ведь и Москва не сразу строилась, - подчеркивает Виталий Киселев. - Сегодня задержали-отпустили, а завтра, гляди, задержат и передадут. И не только греки, но и остальные. Приходит время, когда между Америкой и Европой будут выбирать Россию. К чему это я? Готовьтесь, укропы, писать чистосердечные. Глядишь, суд и скостит немного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Путь Визенталь»: Украина готовится сделать общей границу с Россией и с республиками Донбасса (подробнее)