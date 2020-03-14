Донецкий политолог: Германии и Франции впору ввести миротворцев в Киев – для защиты Ермака и Сивохи от радикалов

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак испугался расправы радикалов, которую они устроили коллеге по мирному решению конфликта в Донбассе – советнику секретаря СНБО Сергею Сивохе. И теперь всячески пытается дезавуировать договоренности в Минске, которых достиг на встрече с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Новый куратор украинского направления от Кремля Дмитрий Козак, как в воду глядел, когда говорил, что пока рано обнародовать все договоренности. Дабы их не сорвать. Но впервые подписанный в Минске протокол Трехсторонней контактной группы (ТКГ) о создании Консультативного совета уже скоро был обнародован в Киеве.

Если верить опубликованному, то в Консультативный совет должны войти по 10 представителей от Украины и от республик Донбасса (в документе – отдельных районов Донецкой и Луганской областей - ОРДЛО), а Россия вместе с Германией, Францией и ОБСЕ получают по 1 представителю с правом не решающего, а совещательного голоса.

И опять зазвучало слово «Зрада!». Мол, представители Украины никак не могут сесть за один стол переговоров с «сепаратистами». Некоторые нетерпеливые депутаты Верховной рады даже обратились в «компетентные органы», чтобы привлечь Ермака к ответственности за измену. И, похоже, глава Офиса президента струхнул, решил не повторять опыт Сергея Сивохи, упавшего на пол от толчков радикалов.

Стал оправдываться - о прямых переговорах речь не идет.

- Мы говорим о создании платформы, где граждане, проживающие как на контролируемой территории, так и не контролируемой украинской территории, могут общаться по поводу вопросов, которые согласованы в пакете Минских договоренностей, – пояснил глава Офиса президента.

Кто же тогда должен представлять ДНР и ЛНР?

- Единственные, с кем мы можем и будем говорить, – это люди, которые не связаны с вооруженным конфликтом, которые не убивали наших военных, но которые сегодня проживают на неподконтрольных территориях, – подчеркнул глава Офиса президента.

А еще внутренне перемещенные лица. То есть те, кто уехал на Украину из Донбасса в 2014-м. Звучит наивно и смешно – не наделенные полномочиями люди не в состоянии решать вопросы внутри любого государственного образования. Достаточно показателен пример экс-омбудсмена Валерии Лутковской. До недавнего времени она представляла Украину в гуманитарной подгруппе ТКГ. Но отказалась от этой работы. Призналась, что ей сложно управлять процессами, не имея властных полномочий в незалежной.

- Политика Зеленского на мирное решение конфликта в Донбассе подвергается жестким нападкам радикалов, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Чем дальше, тем очевиднее становится – противостоять им президент и его окружение не могут. У них нет реальных рычагов власти. Впору говорить о введении миротворцев не в Донбасс, а в Киев. Чтобы они стали защитой для Ермака, Сивохо и других представителей власти, желающих мира своей стране. Об этом не мешало бы подумать Германии и Франции, как гарантах Минских договоренностей.

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