Сергею Сивохо припомнили его слова о гражданской войне в Донбассе

12 Март 2020 2020-03-12T21:34:54+03:00

Националисты сначала оскорбляли, а затем сбили с ног секретаря советника СНБО [видео]

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Не успел секретарь советника СНБО Сергей Сивохо анонсировать запуск "Национальной платформы примирения и единства", цель которой "наводить мосты" между свободной и оккупированной территориями Украины и высказать свою позицию по войне в Донбассе, как был атакован националистами.

Сергей Сивохо утверждал, что "любой мирный процесс начинается с диалога" и он собирался "помочь людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать".

По сути, Сивохо стал первым украинским политиком, который назвал вещи своими именами, а не стал обвинять Россию и ее армию. Это ему не преминули напомнить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/766109" frameborder="0"></iframe> Сивохо припомнили его слова о внутреннем конфликте в Донбассе.! другой источник

Сегодня в ходе презентации этой платформы группе молодых людей удалось беспрепятственно устроить потасовку. Сначала Сивохо оскорбляли, называя его "клоуном" и "предателем", а затем Сивохо был сбит с ног. Собственно, люди эти не скрывают своей принадлежности к националистическим кругам. Некоторые представились, что они являются бойцами полка "Азов" (запрещенная в РФ организация).

- Мне вот интересно, с кем там можно мириться и вести диалог? - задается вопросом дончанин Игорь Гомольский. - Если они советника секретаря СНБО от этой титушни защитить не способны, то про какие же гарантии безопасности вообще может идти речь? Украина не только не хочет сосуществовать с Донбассом, но тупо не способна. Чего тогда стоит их слово?

Позже сообщили, что за нападение на Сивохо Киевской полицией задержаны 15 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU