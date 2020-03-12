Сергею Сивохо припомнили его слова о гражданской войне в Донбассе
Не успел секретарь советника СНБО Сергей Сивохо анонсировать запуск "Национальной платформы примирения и единства", цель которой "наводить мосты" между свободной и оккупированной территориями Украины и высказать свою позицию по войне в Донбассе, как был атакован националистами.
Сергей Сивохо утверждал, что "любой мирный процесс начинается с диалога" и он собирался "помочь людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать".
По сути, Сивохо стал первым украинским политиком, который назвал вещи своими именами, а не стал обвинять Россию и ее армию. Это ему не преминули напомнить.
Сивохо припомнили его слова о внутреннем конфликте в Донбассе.! другой источник
Сегодня в ходе презентации этой платформы группе молодых людей удалось беспрепятственно устроить потасовку. Сначала Сивохо оскорбляли, называя его "клоуном" и "предателем", а затем Сивохо был сбит с ног. Собственно, люди эти не скрывают своей принадлежности к националистическим кругам. Некоторые представились, что они являются бойцами полка "Азов" (запрещенная в РФ организация).
- Мне вот интересно, с кем там можно мириться и вести диалог? - задается вопросом дончанин Игорь Гомольский. - Если они советника секретаря СНБО от этой титушни защитить не способны, то про какие же гарантии безопасности вообще может идти речь? Украина не только не хочет сосуществовать с Донбассом, но тупо не способна. Чего тогда стоит их слово?
Позже сообщили, что за нападение на Сивохо Киевской полицией задержаны 15 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU